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Depremde can kaybı 596 ANKARA (A.A)

30 Ekim 2011 14:40

-Depremde can kaybı 596 ANKARA (A.A) - 30.10.2011- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde bugün saat 08.30 itibarıyla 596 vatandaşın hayatını kaybettiğini, enkazdan 188 kişinin sağ olarak çıkarıldığını, 4 bin 152 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Başbakanlık tarafından başlatılan kampanyada 22 milyon 320 bin lira nakdi yardım toplandığı, Başbakanlıkça Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon lira ödenek gönderildiği ifade edildi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 7 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 10 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğu ve sevkıyatların devam ettiği belirtilen açıklamada, karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdüğü duyuruldu.  Kalıcı konutların inşası için TOKİ'nin çalışmalarına başladığı bildirilen açıklamada, geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynırın üretimi için çalışmalara başlandığı vurgulandı.  Uluslararası yardımların kabulü ve Van'a ulaştırılması için Erzurum'un ''lojistik üs'' olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, Erciş'te enkazda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Van merkezde enkaz çalışmaları tamamlanmış olup, Erciş ilçesinde kalan 2 enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.''  AFAD, büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 521, 3 ile 4 arasında değişen 790, 4 ile 5 arasında değişen 108 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere, toplam bin 400 adet artçı deprem meydana geldiğini ifade ederek, ''hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi'' uyarısı yaptı.

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