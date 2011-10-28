-Depremde can kaybı 550 ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde 27 Ekim saat 21.30 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 550 olduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının saat 21.30 itibarıyla 550 olduğu belirtildi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğu ve sevkiyatın devam ettiği belirtilen açıklamada, karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği vurgulandı.