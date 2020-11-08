Depremde AVM'yi terk eden personele eksik yevmiye yatırıldı

İzmir'de depremi esnasında Hilltown AVM’deki Boyner mağazasında stok sayımı ve deprem nedeniyle binayı terk eden 45 personelin yevmiyelerinden kesinti yapıldı. Sayım şirketi çalışanlarından Emine Akbaba, "Burada sayım işçilerinin hakları yenmiştir. Haklarımızı verin" dedi. Boyner ise sayım hizmeti alınan şirkete eksik ödeme yapılmadığını açıkladı.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown AVM’deki Boyner mağazasında stok sayımı esnasında depreme yakalanan Saya Sayım adlı şirkete bağlı çalışan 45 personel deprem nedeniyle sayımı yarıda bırakarak binayı terk etti. Deprem sonrası bina aynı gün kapatılırken, sayım işlemi de zorunlu olarak sona erdirilmiş oldu. Sayım tamamlanmadığı gerekçesiyle personelin ücretinde kesinti yapıldı.

Saya Sayım bünyesinde yevmiye usulü çalışan 45 personelin her birine 15 lira yemek ücreti dahil olmak üzere toplam 85 lira verilmesi gerekirken, şirket çalışanlara önce 25 lira vermeyi teklif etti. Çalışanların tutarı kabul etmemesi üzerine personelin hesabına 50 lira yatırılırken, şirket çalışanlarına Boyner yönetiminin sayım bitmediği için tam ücret yatırmayı reddettiği söylendi.

"Beyanlarınızı geri çekin, paranızı verelim"

Sayım şirketi çalışanlarından Emine Akbaba, yaşanan durumun medyada yer almasının ardından sayım şirketinin kendilerine ulaştığını ve ücretlerin ödenmesi karşılığında haberin kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Sayım işçilerinin haklarının yendiğini ifade eden Akbaba, şöyle konuştu:

"Bu haberin yayınlanmasının arkasından sayım şirketi bize ulaştı. Ücretlerin ödenmesi ancak bunun karşısında beyanların geri çekilmesini ve haberin kaldırılmasını talep ediyorlar. Ben de haberin kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledim. Beyanlarımızı geri çekmeyeceğimizi belirttim. Muhatabımız olan sayım şirketi sayımın iptal olması nedeniyle Boyner'in odeme yapmadığını belirterek bize 50'şer lira vermişlerdir. Sayım şirketi de Boyner firmasının bir sonraki yıl işlerini alamayacağı için haberin kaldırılmasını talep ediyor. Ücretler zaten tam olarak ödenmek zorunda. 45 kişinin ücretleri tam olarak ödensin. Hala dertleri işçilerin ödenmeyen ücretleri değil kendi imajlarıdır. Burada sayım işçilerinin hakları yenmiştir. İmajınız yerin dibine batsın. Haklarımızı verin."

BOYNER: Hizmet aldığımız şirkete eksik ödeme yapılması iddiası yanlış

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Boyner firması ise, sayım şirketine eksik ödeme yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Hizmet aldığımız sayım şirketine ve çalışanlara eksik ödeme iddiası kesinlikle ve tamamen yanlıştır. Hizmet için şirkete yaptığımız tüm ödemelerin çalışanlara yansımasını kontrol ettik. Uygulamadaki düzeltmeyle ilgili şirketimize yapılan açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Sayım şirketinin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan Boyner, kendilerine verilen yanıtın şöyle olduğunu duyurdu:

"Deprem anındaki süre 'çalışılmayan süre olarak kaydedildi"

Birlik Sendikası da geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer durumlarla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ücretlerinden kesinti yapılan AVM emekçilerinin insanlık dışı uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AVM emekçilerinin depremin hissedildiği ilk andan itibaren maruz bırakıldıkları; deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapılması gibi insanlık dışı uygulamalar devam ediyor. Özellikle son bir aylık süre içerisinde AVM çalışanları arasında artan Covid-19 vakaları, emekçileri hastalık ve ölüm riskiyle yüz yüze bırakıyor. AVM emekçilerinin örgütsüz olmasından güç alan patronlar bizleri ağır mobbing altında çalıştırmışken bugün deprem gibi olağanüstü koşullarda da aynı baskıyı uygulayabileceklerini düşünüyor. Riskli ve hasarlı AVM’lerde çalışma derhal durdurulmalı, AVM çalışanları idari izinli sayılmalıdır."