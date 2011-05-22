-DEPREMDE 834 KONUTA ''OTURULAMAZ'' RAPORU SİMAV (A.A) - 21.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Simav, Şaphane ve Gediz ilçelerinde yapılan incelemelerde 834 konuta ''oturulamaz'' raporu verildi, ayrıca Simav'da 221 konutun acilen boşaltılması istendi. Kriz Merkezi Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, çeşitli illerden yönlendirilen 77 teknik personelden oluşan 31 ekip Simav, Şaphane ve Gediz ilçelerinde binalardaki hasar durumunu inceliyor. Simav'da incelenen 2 bin 89 konuttan 783'üne ''hasarlı, oturulamaz'', 750'sine ''hasarlı, oturulabilir'' raporu verildi ve yıkılan bina sayısı 12, acilen boşaltılması gereken konut sayısı 221 olarak belirlendi. Ekipler bu ilçede hasar tespitine devam edecek. Tespit çalışmasının tamamlandığı Şaphane'de de 3 bin 137 konut incelendi ve 43'üne ''hasarlı, oturulamaz'', 258'ine ''hasarlı, oturulabilir'' raporu verildi. Gediz'de ise 8 konuta ''hasarlı, oturulamaz'', 21 konuta ''hasarlı, oturulabilir'' raporu düzenlendi. Böylece Simav, Şaphane ve Gediz'de ''hasarlı, oturulamaz'' raporu verilen konut sayısı 834 oldu. Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü denetiminde Simav'a sevk edilen 4 bin 521 çadır, 24 bin 65 battaniye ve 3 bin 26 yatak ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, Simav'daki çadır kent alanına çadırlar, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'ndan görevlendirilen 300 er ve çeşitli illerden gelen 160 arama kurtarma personeli tarafından kuruldu. -DEPREMZEDELERE PSİKOLOJİK DESTEK- Simav'da çadır kent alanına, 5 çamaşır makinesi ve iki kurutma makinesi konularak çamaşır yıkama sorunu giderildi. 7 noktada 23 kabin erkek, 18 kabin bayan tuvaleti kuruldu, içme suyu, kullanma suyu tesisatı tamamlandı, aydınlatma sorunu çözüldü. Çeşitli kurum ve kuruluşlar, Simav'da yaklaşık 10 bin depremzedeye günde 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriyor. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 70 kişi, 6 ambulansla çadır kentteki sağlık merkeziyle çevredeki belde ve mahallelerde sağlık hizmeti sunuyor. Kütahya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 kişilik ekip ise çadır kentte ve ihtiyaç duyulan yerlerde depremzedelere psikolojik destek sağlıyor.