T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Depremde 53 yakınını kaybetti VAN (A.A)

04 Kasım 2011 13:26

-Depremde 53 yakınını kaybetti VAN (A.A) - 04.11.2011 - Erciş'te yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde, aralarında eşi, çocukları ''Furkan ve Nur'', annesi, ağabeyi, 2 kardeşinin eşlerinin de bulunduğu 53 yakınını kaybeden Kılıçarslan Koçak, depremden kıl payı sağ kurtulan 4 yaşındaki oğlu Yusuf'un sevgisiyle yaşama tutunmaya çalışıyor. Erciş kent merkezinde bulunan Koçak apartmanında yaşayan 43 yaşındaki Kılıçarslan Koçak, eşi ve çocukları 13 yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki Nur ile vedalaştıktan sonra, oğlu Yusuf'la birlikte 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinden çıktıktan 1 dakika sonra, depreme yakalandı. Depremde annesini kaybederek öksüz kalan 4 yaşındaki Yusuf Koçak ise yakınlarıyla bir çadırda yaşıyor. Babası, küçük Yusuf'un annesi ve kardeşlerini kaybettiği enkaz alanına götürmüyor. Erciş Kaymakamlığı'nda memur olan baba Kılıçarslan Koçak, mesaisi başladığı için sabah işe gidiyor ve akşam Yunus'un yanına geliyor. Koçak ailesinin yaşamını yitirdiği apartmandaki arama-kurtarma çalışması ile 9 kişinin hayatını kurtaran ekipte yer alan İHH-İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Koordinatörü Recep Güzel ise depremde annesini kaybeden 4 yaşındaki Yusuf'un tüm ihtiyaçlarının ''Sponsor Aile Projesi'' kapsamında İHH-İnsani Yardım Vakfınca karşılanacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24