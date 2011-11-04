-Depremde 53 yakınını kaybetti VAN (A.A) - 04.11.2011 - Erciş'te yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde, aralarında eşi, çocukları ''Furkan ve Nur'', annesi, ağabeyi, 2 kardeşinin eşlerinin de bulunduğu 53 yakınını kaybeden Kılıçarslan Koçak, depremden kıl payı sağ kurtulan 4 yaşındaki oğlu Yusuf'un sevgisiyle yaşama tutunmaya çalışıyor. Erciş kent merkezinde bulunan Koçak apartmanında yaşayan 43 yaşındaki Kılıçarslan Koçak, eşi ve çocukları 13 yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki Nur ile vedalaştıktan sonra, oğlu Yusuf'la birlikte 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinden çıktıktan 1 dakika sonra, depreme yakalandı. Depremde annesini kaybederek öksüz kalan 4 yaşındaki Yusuf Koçak ise yakınlarıyla bir çadırda yaşıyor. Babası, küçük Yusuf'un annesi ve kardeşlerini kaybettiği enkaz alanına götürmüyor. Erciş Kaymakamlığı'nda memur olan baba Kılıçarslan Koçak, mesaisi başladığı için sabah işe gidiyor ve akşam Yunus'un yanına geliyor. Koçak ailesinin yaşamını yitirdiği apartmandaki arama-kurtarma çalışması ile 9 kişinin hayatını kurtaran ekipte yer alan İHH-İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Koordinatörü Recep Güzel ise depremde annesini kaybeden 4 yaşındaki Yusuf'un tüm ihtiyaçlarının ''Sponsor Aile Projesi'' kapsamında İHH-İnsani Yardım Vakfınca karşılanacağını söyledi.