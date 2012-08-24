Deprem vergisi 13 yaşına bastı

Marmara Depremi’nin ardından getirilen deprem vergilerinin (Özel İletişim Vergisi / ÖİV) üzerinden oldukça uzun zaman geçti. 13 yıl önce bugün depremin yaralarının sarılması için bir kez alınmak üzere devletin getirdiği ÖİV, bırakın bir yıl sonra kalkmayı aradan geçen zaman içinde kanun maddesi oldu ve kalıcı hale geldi.



Milliyet'in haberine göre, bu yılki bütçede belirlenen hedefle birlikte devletin ÖİV’den elde ettiği gelir rakamı toplamda 40 milyar lirayı aşacak. 1999-2003 döneminde ÖİV olarak 4.6 milyar TL’lik tahsilat yapılırken, 2004-2011 dönemindeki ÖİV’den toplanan para 31.5 milyar TL’yi buldu. Böylece 13 yılda ÖİV olarak devletin kasasına 36.1 milyar TL girmiş oldu. 2012 yılında bu kalemden toplanan vergilerle birlikte toplam rakam 40 milyar TL’yi aşacak.

Yola, eğitime gitti...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı bir açıklamada toplanan ÖİV tutarının sağlık, duble yollar, demiryolları, havayolları ve eğitim için kullanıldığını söylemişti.

Marmara depremi sonrasında deprem yaralarını sarmak ve depreme dönük çalışmalar için Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi adı altında iki yeni vergi uygulamaya girdi. Bu vergiler önce kanunlarla uzatıldı sonrasında 2003 sonunda Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi. Cep telefon telefonu ve sabit telefon kullanıcıları, aboneliğinin başında ÖİV ödüyor. Ardından iletişim ve internet erişimi için de aylık olarak ÖİV bedeli tahsil ediliyor.

Geçici kondu kalıcı oldu

* Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1999 yılında yaşanan büyük depremin ardından geldi. O dönem adı ‘dayanışma vergisi’ olarak öne çıktı.



* ÖİV, 4481 sayılı Kanun ile 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere sisteme girdi.



* 31 Aralık 2000’de sonlanması gereken bu vergi kalemi, önce 4605 sayılı Kanun ile 31.12.2002 tarihine, ardından 4783 sayılı Kanun ile 31.12.2003 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatıldı.



* Deprem dolayısıyla getirilen ÖİV sona erdirilmedi, 25.12.2003 tarih, 5035 sayılı Kanun ile Vergi Kanunu’nun 39. maddesine eklendi. ÖİV böylece süreklilik arz eden bir vergi oldu.



* Cep telefonu, ev telefonu, internet, televizyon hizmetleri alanlardan bu vergi alınıyor.



* Bu hizmetlere yeni girişlerde de yeni abone vergisi uygulanıyor. 2012’de yeni aboneden alınan ÖİV 37 TL’yi buluyor.



* Cep faturasında yüzde 25, sabit hatta yüzde 15, internette yüzde 5, uydu ve TV yayınlarında yüzde 15’lik ÖİV var.



* İletişimde çıplak konuşma ücreti üzerinden ÖİV kesiliyor. 100 TL’lik bir cep faturasında ÖİV’nin payı 15 TL’yi buluyor.