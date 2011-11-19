-Deprem Van ekonomisini de vurdu VAN (A.A) - 19.11.2011 - Van'da yaşanan depremler deyim yerindeyse şehrin ekonomisini de vurdu. Şehirde birçok işyeri ve fabrika kapanırken, açık olan az sayıdaki işyeri de yoğun bir şekilde yaşanan göçlerin ardından müşteri bulmakta zorlanıyor. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faruk Alpaslan, şehirde faaliyet yürüten esnafların, yüzde 90'ının işyerlerinin kapalı olduğunu, diğer yüzde 10'luk kısmın ise şehir merkezinde ve bazı mahallelerde dükkanlarını açık tuttuklarını kaydetti. Alpaslan, Van esnafının büyük çoğunluğunun, ailelerini daha güvenli ve uygun yerlere yerleştirmek üzere şehir dışına çıktıklarını, ancak bu işlerini hallettikten sonra yeniden Van'a dönerek, devletin kendilerine sağladığı kredi imkanlarından da faydalanarak, işyerlerini açacaklarını söyledi. Faruk Alpaslan, böylece kısa sürede Van'ın yeniden ekonomik anlamda eski hareketli günlerine dönüşünün sağlanacağını belirtti. Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Hakan ise bin 500 kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi'nde, normalde 72 işletmenin faaliyet yürüttüğünü, ancak depremin ardından bunlardan 50'sinin işlerini durdurduğunu, işlerini devam ettiren diğer firmaların ise piyasanın durgun olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade etti. Van'ın, bölgenin en büyük pazarı olduğunu kaydeden Hakan, ''Bu pazar tıkandığı için bütün firmalar etkilendi. Firmaların müşterileri zarar gördüğü için firmalar da zarar ediyor'' dedi. Bölgede, tahminen yaklaşık 6-8 ay durgunluk yaşanacağını savunan Hakan, depremin yaraları sarıldıktan sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar ve esnaf için Acil Eylem Planı uygulanmasını talep etti. Hakan, ''Moral ve psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Nitelikli çalışanını göçle kaybeden, müşterisini kaybeden, icralık ve ipotekli olan sanayicilerimiz var. Bu sanayicilerimize acil destek vermek lazım'' diye konuştu. Van Ticaret Borsası Başkanı Feridun Irak da şehirden yoğun bir göç yaşandığını anımsatarak, ''Barınma sorunu olmayan ve barınma imkanları oluşturabilecek hemşehrilerimiz lütfen ili terk etmesinler. Başta iş dünyası ili terk etmemelidir ki yeniden ekonomimizi ayağa kaldıralım, düştüğümüz yerden yeniden kalkalım. Biz bunu başaracak güçteyiz'' dedi. Devlet tarafından yapılan desteklerin doğru yerde ve işte kullanılmasının da son derece önemli olduğunu belirten Irak, ''İlimizin ekonomisi daha çok turizm ve hayvancılık üzerine kuruludur. Buradan baktığımız zaman hizmet sektörü ve hayvancılık sektörünün yanı sıra sanayi kuruluşlarında meydana gelen hasarların tespit edilerek giderilmesi çok önemlidir ki yeniden üretime başlayabilelim, hizmet verebilelim, istihdam edebilelim'' görüşünü dile getirdi. Kamu ve özel bankaların kredi vadelerini ertelemeleri isteminde bulunan Irak, vatandaşlara dağıtılacak hayvanların, bölgede bulunan büyük işletmelerden temin edilmesini ve çiftçilerin hak etmiş oldukları destek ödemelerinin de öne çekilmesini talep etti.