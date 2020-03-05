Avcılar'da düzenlenen 'Deprem Gerçeği ve Avcılar' konulu panelde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Nuh peygamber gibi davranmalıyız. O yağmur yağmadan gemi yapıyordu ya; biz de deprem olmadan evlerimizi daha sağlam yapmamız gerekiyor"

'Deprem Haftası' nedeniyle düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İzmit’te faydan uzak olmasına rağmen 1999 depreminin Avcılar’da etkili olduğunu hatırlatarak, “Bu deprem 'Allah’ın emri'. İstanbul’da nerede yaşıyorsak, zemin şartlarına bakarak konut yapmalıyız. Karşı karşıya olduğumuz tehlike, risk çok büyük. Eğer bu riski deprem olmadan önce kentsel dönüşümle, başka bir şeyle azaltamazsak, deprem olduğunda bununla baş etmemiz mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Herkes bireysel önlemler almalı”

Depreme karşı gerekli hazırlıkların yapılmadığını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, “Hazırlanıyormuşuz gibi yapıyoruz. Senaryoya göre 47 bin bina yıkılması öngörülüyor. Bu binalar yıkılaması durumunda 20’şer kişilik arama-kurtarma timi koyamayız. Nuh peygamber yağmur yağmadan gemi yapıyordu ya.. Biz de deprem olmadan evlerimizi yapmamız gerekiyor" dedi.



Prof.Dr. Kadıoğlu, herkesin bireysel önlemler alması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, “Sigara günde 300 kişiyi öldürüyor. Deprem bu kadar kişiyi öldürmüyor. Sigara ile deprem arasındaki tek fark; biri perakende, diğeri toptan öldürüyor. Keşke dememek için alınması gereken önlemleri alın” dedi. (DHA)



