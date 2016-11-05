"Deprem Tanrı'nın cezası" diyen rahibin radyo yayını durduruldu

İtalya'da bir Katolik radyo kanalında sunuculuk yapan bir rahibin, ülkede yaşanan depremleri eşcinsel birlikteliklerine yasal tanınma getirilmesi nedeniyle "Tanrı'nın cezası" diye yorumlaması büyük tepkiye neden oldu.

Radio Maria kanalında program yapan Peder Giovanni Cavalcoli, geçen Ağustos ayında yaklaşık 300 kişinin öldüğü deprem ile son haftalarda büyük yıkıma neden olan sarsıntıları eşcinsellere tanınan haklarla ilişkilendirdi.

İtalya'nın geçen Mayıs ayında eşcinsel çiftlere medeni birliktelik adı altında hukuki statü vermesine atıfta bulunan Peder Cavalcoli, "Teolojik açıdan bakıldığında bu felaketler asli günahların sonucudur, yani ilahi cezalandırma olarak değerlendirilebilir" dedi.

Peder bu "günahları" "ilahi yasaya, aile ve evlilik onuruna, cinsiyetler arası birliğin onuruna karşı işlenen suçlar" olarak tanımladı.

Tepki çeken bu sözlerin ardından Vatikan bir açıklama yaparak böylesi görüşlerin Hristiyan inancına aykırı olduğunu, ancak paganizmde yer aldığını belirtti.

Vatikan Devlet Sekreteri Yardımcısı Monsenyör Angelo Becciu, "Bu sözler inananlar için yaralayıcı, inanmayanlar içinse bir skandaldır" dedi. Becciu, Katolik Kilisesi adına depremzedelerden özür diledi.

Rahip Cavalcoli ise tepkilere rağmen görüşünü savunmayı sürdürdü. Dün Radio 24 kanalına konuşan Cavalcoli, "30 yıldır teoloji doktoruyum, Vatikan'da (Papa) 1. Giovanni Paolo ile çalıştım. Eşcinsellik gibi günahların ilahi cezalandırmayı hak ettiğini yineliyorum" dedi.

Tepkiler ve rahibin geri adım atmaması üzerine Radio Maria, Cavalcoli'nin yayınlarının durdurulduğunu açıkladı. Radio Maria'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Peder Giovanni Cavalcoli'nin depremle ilgili duruşunu kabul edilemez buluyoruz ve kendisi aylık yayınından uzaklaştırıyoruz" denildi.

Kanal, bu gibi görüşlerin Papa Francesco'nun savunduğu "merhamet" mesajına ters düştüğüne dikkat çekti ve "Bu ifadeler depremzede kardeşlerimizi incittiyse özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Radio Maria geçmişte de tutucu ve provokatif yorumlarla tepkilere neden olmuştu. Kanalın müdürü Don Livio Fanzaga, eşcinsel çiftlere medeni birliktelik hakkı veren yasayı hazırlayan Senatör Monica Cirinna'yı kıyamet habercisine benzetmiş ve "Hanımefendi, sizin cenazeniz de gelecek, merak etmeyin" demişti.