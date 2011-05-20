Deprem takibi için 4 önemli site

T24 - Önce güvenlik, sonra merak. Önlemlerinizi alın, sonra meydana gelen depremler hakkında bilgi için bu sitelere göz atın.Ülkemiz ciddi deprem riski taşıyan bir coğrafyada. Yıl içinde birkaç tane kayda değer sarsıntı yaşıyoruz. Tabii ardından da TV ekranlarına, Twitter’a dönüp deprem hakkında daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz.
Bu gece de Kütahya merkezli 5,9-6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ayrıca Kütahya’nın 24 dakika ardından Girit’te 4,9 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Yine TV’lerden önce sosyal medyada yoğun bir şekilde deprem haberleri paylaşılmaya başlandı.
Fakat Google gibi arama motorlarında İstanbul depremi gibi arama terimlerinden hemen etkin sonuç almak zor. Yenimedyaduzeni.com, canlıya yakın, çok az gecikmeli deprem kayıtlarını takip edebileceğiniz bazı web siteleri öneriyor:
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/en/index.html
ABD ulusal deprem kayıt sistemi:http://earthquake.usgs.gov/
Bu sayfada bugünkü Kütahya depreminin kaydı da var: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/30_40.php
Aynı sitedeki verileri de Google Maps ile entegre ederek canlı sunan; http://www.oe-files.de/gmaps/eqmashup.html
Global Incidents: http://quakes.globalincidentmap.com/
Iris Sismic Monitor: http://www.iris.edu/seismon/
Son söz olarak önemli bir tavsiye: Bir deprem olduğunda Twitter başına veya bu sitelere bakmadan önce, büyük bir artçı deprem olasılığına karşı anahtar, cüzdan, cep telefonu, pet şişe suyunuzu hazırlayın. Ardından bilgisayar başına oturun.