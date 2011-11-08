-Deprem sonrası kaybolan öğretmenden bulunamadı ERCİŞ (A.A) - 08.11.2011 - Görev yaptığı Erciş'teki oturduğu bina yıkılan ancak kendisinden haber alınamayan coğrafya öğretmeni Dursun Demir'in yakınları umutla bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık 1 ay önce Erciş'e atanan coğrafya öğretmeni Dursun Demir'in (29) oturduğu Beyoğlu Apartmanı, 7.2 büyüklüğündeki Van depreminde yıkıldı. Binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında ise Dursun Demir bulunamadı. İlçedeki tüm arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Demir'e ait bir ize ulaşılamazken, bazı görgü tanıkları öğretmen Demir'i depremden sonra sağ gördüklerini öne sürdü. Bunun üzerine ilçeye gelen Demir'in yakınları kendi imkanları ile Demir'i bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Demir'in fotoğraflarının bulunduğu ilanlar hazırlayarak, ilçenin dört bir yanına asan Dursun Demir'in amcası Hanifi Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenini arama çalışmalarından bir sonuç alamadıklarını ve Erzurum'a döndüklerini kaydetti. Yakınlarıyla birlikte 10 gün süreyle Erciş'te yeğenini aradıklarını anlatan Demir, şunları söyledi: ''Dursun'u bulabilmek için depremden sonra Erciş'e geldik. Hastaneleri aradık ve hiçbir yerde yeğenime ait iz bulamadık. Bazı görgü tanıkları Dursun'un depremden sağ olarak kurtulduğunu ve depremden sonra kendisini gördüklerini söylediler. Bazı insanlar yemek kuyruğunda, kimisi kaldırımda gördüğünü belirtti. Fotoğraflarını gösterdiğimiz bazı çocuklar da Dursun'u gördüklerini, bilinçsizce dolaştığını anlattı. Yeğenimin, depremde yaşadığı şokla şuurunu kaybettiğini ve bilinçsizce dolaştığını zannediyoruz. Arama çalışmalarını polis ve jandarmaya devrettik. Artık bizim yapacağımız çok şey kalmadı. Güvenlik güçlerinden gelecek, mutlu haber bekliyoruz.'' Bayramın 1. gününde yeniden Erciş'e gittiklerini ve arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldıklarını anlatan Demir, bir köyde yeğeninin görüldüğü ihbarını aldıklarını ancak o ihbardan da bir sonuç çıkmadığını söyledi.