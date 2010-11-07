-DEPREM SİMİLATÖRÜ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - AKUT ve AKSigorta'nın katkılarıyla hazırlanan deprem similatörü Ankara'ya geldi. Ankamall Alışveriş Merkezinin otoparkında kurulan ve Başkentin 5 ilçesini gezecek similatör aracılığıyla vatandaşlara 1999'daki Marmara depremi bire bir yaşatılarak deprem anından yapmaları gerekenler anlatılacak. ''Hayata Devam Türkiye'' adıyla gerçekleştirilen proje hakkında AA muhabirine bilgi veren, projenin Halkla İlişkiler Koordinatörü Melih Çardak, Marmara depreminden ders alınmasına rağmen zamanla bunların unutulduğunu söyledi. Tekrar aynı acıların yaşanmaması için ne yapılması gerektiği fikrinden hareketle, Marmara depremini sesi, şiddeti ve aynı sismik bilgilerle bire bir yaşatacak Türkiye'nin en büyük deprem similatörünü Ankara'ya getirdiklerini ifade etti. Similatörün bir yanında eşyaların sabitlendiği, diğer yanında ise sabitlenmediği ev modellerinin yer aldığını dile getiren Çardak, ''Bu iki model arasındaki farkı insanlarımız görüyorlar'' dedi. Çardak, Marmara depreminde ölümlerin yüzde 3'ünün yaralanmaların ise yüzde 50'sinin eşyaların sabitlenmemesinden kaynaklandığını belirtti. Biri similatör, diğeri eğitim amaçlı olmak üzere 2 tırın bulunduğunu kaydeden Çardak, vatandaşlara da gün boyunca eğitim filmleri gösterip kitapçık dağıttıklarını söyledi. Projenin 5 yıllık olduğunu bildiren Çardak, bu süre içinde 50 il, 250 ilçe ve 5 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. 25 Mayısta İstanbul'da başlayan proje kapsamında bu yıl 10 il ve 50 ilçeye gitmeyi planladıklarını anlatan Çardak, Ankara'nın bu yıl gidilmesi planlanan 10. il olduğunu ifade etti. Türkiye'nin büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığını belirten Çardak, ''Hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor'' dedi. Vatandaşların tepkilerini değerlendiren Çardak, bu konuda belli bir yol alındığını fark ettiğini söyledi.