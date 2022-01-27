Deprem sarsıntılarını, “Erdoğan’a teşekkür edilmemesine” bağlayan AKP'li Haliloğlu, Uzay Ajansı’na Başkanlık Müşaviri olarak atandı

Van'da meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıları, “Erdoğan’a teşekkür edilmemesi” nedeniyle gerçekleştiğini iddia eden, Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu Türkiye Uzay Ajansı’na Başkanlık Müşaviri olarak atandı.

2023’te “Ay’a sert iniş” görevi verilen ajansa iki yıllık Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu AKP’li İlyas Haliloğlu atandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, iktidarın, siyaset üstü kurum dediği ajansa, kariyerinde çeşitli AKP aday adaylıkları bulunan Haliloğlu'nun 9 Aralık 2021’deki atanması Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nden naklen gerçekleştirildi.

Bakan Varank atamayı imzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzalı atama yazısında, “Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü bünyesinde teknisyen olarak görev yapan İlyas Haliloğlu’nun Başkanlık Müşaviri kadrosuna naklen atanmasına ilişkin talebiniz uygun görülmüştür” ifadesi kullanıldı.

Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nde teknisyen olarak çalışan İlyas Haliloğlu, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun. Öğrenim durumunu gösteren, “Personel Hareketleri Onayı”na göre Haliloğlu, Sebze Üretim Tekniği’ndeki öğreniminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde de okudu.

AKP'den Milletvekili aday adayı oldu

Haliloğlu’nun öğrenim durumu ve depreme dair skandal sözlerinin yanı sıra siyasi kariyeri de dikkat çekti. Haliloğlu’nun 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Erciş Belediye Başkan Aday Adayı olduğu, 2015’te yine AKP’den Van Milletvekili Aday Adayı olduğu belirtildi. Haliloğlu’nun AKP milletvekili danışmanlığı da bulunuyor.

Kurumun kendi binası yok

Henüz kendisine ait bir binası olmayan TUA, TÜBİTAK’a ait binanın bir katında çalışıyor. 2023’te Ay’a iniş yapmak ile görevlendirilen ajansın bugüne kadar yaptığı harcamaların arasında, VIP minibüs ve 30 bin TL’lik tabela ve kapı isimlikleri yer alıyor.