Deprem provokasyonu yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şimdiye kadar 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 100 kişinin de yaralı oalrak enkaz altından kurtarıldığı 6,9 büyüklüğündeki İzmir Denizi'ndeki depremle ilgili provokasyon yaptığı gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de İzmir'de gerçekleştirilen toplu basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken nefret söyleminde bulunanlar için gerekli soruşturmaları yapmaktadır. Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi, acımızı suistimal edemez. Etmek isteyenlere de yargı ve adalet izin vermeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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