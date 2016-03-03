Deprem profesörü Ahmet Ercan 'büyük Marmara depremi' için tarih verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Övgün Ahmet Ercan, yıllardır konuşulan büyük Marmara depremine ilişkin olarak, “Baktığımızda olası deprem tarihi yaklaşık 2045 çıkıyor. 2030 yılında olabilir mi? Olamaz. Hiçbir zaman erken olmamış” yorumunda bulundu.

DHA’nın haberine göre Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu’nda konuşan Ercan, dünya genelinde yılda üç buçuk milyon deprem olduğunu, bunların da yüzde üçünün Türkiye’ye düştüğünü söyledi.

Ercan sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de 8’den daha büyük depremler olmaz. Türkiye’nin en büyük depremi 1939 yılında Erzincan’da olan 7.9’dur. Türkiye’de daha büyük deprem olmamıştır. ‘9 olur, 8.5 olur’ demek desteksiz atmaktır. İstanbul’da sadece kıyı kısımları etki alanında. İstanbul’un büyük kısmı gayet sağlam. Hani İstanbul’da yerle gök birleşecekti? Bu doğru değil. İstanbul’daki yıkılabilecek yapı sayısı, 7.5 büyüklüğünde bir deprem olsa bile yüzde 1 veya 2’yi geçmez. Gölcük gibi İstanbul içinden bir kırık geçmiyor, daha çok ötesinden geçiyor. ‘Kızılca kıyamet olacak’ gibi olaylar abartı ve bilim dışı oluyor.”