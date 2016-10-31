Deprem on binlerce İtalyan'ı evsiz bıraktı

İtalya'nın orta kesimleri yeniden şiddetli bir depremle sarsıldı. Binlerce afetzede geceyi çadırlarda, otomobillerinde, trenlerde ya da acil barınaklarda geçirdi.

Sivil savunmanın evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 15 bin kişiye yardım ulaştırdığı bildirildi. Yer sarsıntısında evini kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. 4 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar deprem bölgesinde yaşayanların moralini daha da bozdu. İtalya Başbakanı Matteo Renzi ‘depremin İtalya'nın kalbini tahrip ettiğini ve ülkesinin kimliği sayılan köylerin en kısa zamanda ve sağlam bir şekilde yeniden imar edilmesi gerektiğini' söyledi.

Ussita Belediye Başkanı Marco Rinaldi gazetecilere gözlerine uyku girmediğini ve kâbusu her an yeniden yaşamaktan korktuklarını anlattı. Binlerce depremzede Adriyatik kıyısına nakledildi. Köylerini terk etmek istemeyenler geceyi otomobillerinde geçirdi. Depremde hasar gören eski binaların uzmanlarca incelenmesi gerektiğinden kimsenin evine dönmesine izin verilmiyor.

Tarihi eserler de hasar gördü

Dağlık Apennin bölgesindeki afet bölgesine yapılacak yardımları görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi akşamı toplanacağı duyurulmuştu. Pazar günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 6,5 büyüklüğündeki deprem tarihi beldeleri harabeye çevirdi. Norcia'daki San Benedetto Kilisesi sarsıntıda ağır hasar gördü.

İtalya Kültür Bakanlığı ağustos ayında meydana gelen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği büyük depremden sonra tarihi eserlerde hasar olduğuna dair 5 bin dolayında ihbar alındığını açıkladı. Birçok yerleşim biriminin büyük depremden sonra tahliye edilmesi Pazar günkü depremde can kaybı olmasını önledi. Deprem 110 kilometre uzaklıktaki başkent Roma'da da hafif hasara yol açtı. Tarihi şehir merkezini Trastevere'ye bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Kapatılan yerler arasında, turistlerin gözdesi olan, Roma'nın merkezindeki iki kilise de bulunuyor. Sahil şehri Ancona'nın birçok sakini de evlerinde hasar tespiti yapılması için resmi makamlara başvurdu.