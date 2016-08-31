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BBC Türkçe

'Deprem öldürmez, insan işi yapılar öldürür'

İtalya'da geçen hafta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 292 kişiden 28'i için toplu cenaze töreni düzenlendi. Töreni yöneten piskopos, depreme dayanıklı yapılar inşa edilmemesini eleştirdi.

31 Ağustos 2016 03:23

İtalya'da geçen hafta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 292 kişiden 28'i için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Depremden en çok etkilenen, 231 kişinin hayatını kaybettiği Amatrice kasabasında yapılan cenaze törenine aralarında Başbakan Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Temsilciler Meclisi ile Senato başkanlarının da yer aldığı devlet ve hükümet temsilcileri de katıldı.

Dini töreni yöneten Rieti Piskoposu Monsignor Domenico Pompili, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek okudu. Kurbanların isimleriyle anılması merasimi 8 dakika sürdü. 28 tabut arasında, beyaz renkte, üzerinde oyuncak bulunan iki küçük tabut dikkat çekti.

Piskopos Pompili törende yaptığı konuşmada "Dünya var olduğundan beri depremler de var. Dağlar, tatlı sular, her şey depremler sayesinde. Depremler olmasaydı insan da olmazdı. Deprem öldürmez, insan işi yapılar öldürür" dedi.

Piskopos Pompili ayrıca, deprem bölgesi olmasına rağmen bölgeyi terk etmeyeceklerini belirterek "Burayı terk etmek, onları bir kez daha öldürmek olur" diye konuştu.

Din adamı, yeniden inşa çalışmalarına siyasetin karıştırılmaması çağrısı da yaptı.

Yıkılan binaların enkazı arasında yapılan, binlerce kişinin katıldığı törende kurbanların anısına beyaz balonlar gökyüzüne salındı.

24 Ağustos sabaha karşı meydana gelen depremde ölenlerin sayısı, son 24 saat içinde ulaşılan 2 cesetle birlikte 292'ye ulaştı.

En ağır hasarın yaşandığı, 2650 nüfuslu Amatrice kasabasında 231, Arcuata'da 50, Accumoli'de 11 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Amatrice'de hayatını kaybedenler arasında çok sayıda turist de bulunuyor.

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