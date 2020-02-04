Deprem ölçüm cihazlarını çaldılar!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazlar çalınıp, tahrip edildi.



Bölgedeki depremleri kayıt altına almak için kayıt istasyonu yerleştirilen ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan toprağa yarı gömülü haldeki istasyonun üç kayıt cihazı, aküler ve güneş panelleri yerinden sökülerek çalındı.



İçinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkilileri, durumu Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

GPS cihazı ele verdi

Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS cihazın sinyallerini takip ederek, çalıntı cihazların Yeniköy Mahallesi'nde S.K., adlı kişinin evinde bulunduğunu belirledi.



Gözaltına alınan S.K., jandarma ekipleri arazide yaptığı yer göstermede de diğer deprem ölçüm cihazları da arazide orman içerisinde bulunarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi.



Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ile S.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin deprem cihazlarını aküleri alıp, satmak için çaldıkları öğrenildi. (DHA)