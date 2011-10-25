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Çevre

Deprem Nemrut'u faaliyete geçirebilir

Deprem uzmanları Pazar günü yaşanan depremin yarı pasif durumdaki Nemrut yanardağını aktif hale geçirebileceğini söylüyor.

25 Ekim 2011 03:00


T24 - Deprem uzmanları Pazar günü yaşanan depremin yarı pasif durumdaki Nemrut yanardağını aktif hale geçirebileceğini söylüyor.
 

Macaristan olağanüstü hal ve felaket bilgi servisi RSOE EDIS'e göre, sismologlar 23 Ekim'de Van'da meydana gelen depremin Nemrut yanardağını harekete geçirmesinden endişe ediyor.


Nemrut Dağı, Bitlis ilinin Tatvan ilçesinde, Doğu Anadolu'da yer alan en yüksek dağlardan biri. Van Gölü'nün batısında kalan Nemrut yanardağının tepesindeki kraterde de Nemrut Gölü bulunuyor.


Bölgede Pazar günü yaşanan 7.2'lik depremin ardından 6.1 büyüklüğünde bir de artçı deprem olmuştu.


Van Gölü'nün güneybatısındaki Nemrut Dağı, Tatvan yakınlarında başlıyor ve kuzeyde Ahlat'a kadar uzanıyor.


Şu an yarı aktif olarak bilinen Nemrut Dağı'nın volkanik faaliyeti hakkında kesin bilgi elde edebilmek için dağın etrafındaki gaz çıkışının ölçülmesi gerekiyor.






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