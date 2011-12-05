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Yaşam

Deprem kurbanı gazetecilerin ismi yaşatılacak VAN (A.A)

05 Aralık 2011 20:09

-Deprem kurbanı gazetecilerin ismi yaşatılacak VAN (A.A) - 05.12.2011 - Van'da meydana gelen ikinci depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamlarını yitiren gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in isimleri, kentin işlek cadde veya sokaklarına verilecek.  Van'da 9 Kasım tarihindeki depremde 3 binası ağır hasar alan Van Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısını Akköprü Mahallesi'nde bulunan asfalt şantiyesindeki çadırda gerçekleştirdi. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, başkanlığında toplanan meclis toplantısı, depremde hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Gündem maddelerine geçilmesiyle devam eden toplantıda, 9 Kasım'daki ikinci Van depreminde Bayram Oteli enkazında kalarak yaşamlarını yitiren DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in isimleri kentin en işlek cadde veya bir sokağın verilmesi önergesi kabul edildi. Gazetecilerinin isimlerinin verileceği cadde veya sokakları önümüzdeki günlerde netleştirme kararı alındı.

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