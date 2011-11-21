-Deprem korkusu yaşamayacaklar KÜTAHYA (A.A) - 21.11.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Simav ilçesinde 19 Mayıs'ta meydana gelen depremde evleri ağır hasar görenler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yaptırılarak teslim edilen afet konutlarının, 9 büyüklüğündeki depreme dayanabilecek özelliğe sahip olduğunu bildirdi. Çiftçi, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar görenler için 6 ayda yaptırılarak teslim edilen Muradınlar Mahallesi'ndeki konutları inceledi. 928 konuttan 702'sinin kuralarının çekildiğini ve hak sahiplerinin anahtarlarını teslim almaya başladığını belirten Çiftçi, kuralar çekildikten sonra 70'e yakın hak sahibinin konut talebinde bulunduğunu söyledi. Bu kişilerin dairelerinin sonraki günlerde kurayla belirlenerek teslim edileceğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: ''Kalıcı konutlar, 9 büyüklüğündeki depreme dayanabilecek şekilde inşa edildi. Elde kalan 150 civarındaki konutu, talep gelmesi halinde hak sahibi depremzede vatandaşlara dağıtmaya devam edeceğiz. Bölgede TOKİ tarafından inşa ettirilen 8 iş yeri de 75 hak sahibi arasından çekilecek kurayla dağıtılacak. Depremde köylerde konutları hasar gören 450 civarındaki vatandaş için TOKİ ile görüştük. Anlaşmamız halinde TOKİ vasıtasıyla, olmazsa İl Özel İdaresi aracılığıyla bu vatandaşlara da depreme dayanıklı yeni konutlar yaparak teslim edeceğiz. Bunun yanında depremde ağır hasar gören Simav'daki 11 camimizin ihalesi de tamamlandı. TOKİ, bu camilerimizin inşaatına hemen başlayacak. Yapımı hızla devam eden 6 okulumuzun bu eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılına yetişmesini umuyoruz. Bunların bitmesiyle Simav'ın, 19 Mayıs depremiyle ilgili eğitim, ibadethane, konut, iş yeri gibi sorunları ortadan kalkacak.'' Çiftçi, depremde hasar gören 150 ahırın yeniden inşası kapsamında devletin besicilere 12'şer bin lira krediyi kısa sürede vereceğini sözlerine ekledi. İnceleme gezisinde, Vali Yardımcısı ve Simav Kaymakam Vekili Mustafa İngenç, Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bektaş Arslan, İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Vedat Ateş de hazır bulundu.