Deprem Konyalıların psikolojisini bozdu

Konya'da yaşanan orta şiddetli 2 deprem ve artçı depremler, Konya'daki psikiyatri kliniklerinde yoğunluğu artırdı.



Kentte 10 eylülde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile 11 eylüldeki 4.7 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, hemen her gün, büyüklüğü 3.5'e varan artçı sarsıntılar sürüyor.



Konya Numune Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Psikiyatr Dr. Hüdaverdi Derman, deprem nedeniyle psikolojisi bozulan çok sayıda kişinin başvurduğu klinikte son bir haftadır büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.



Depremin ve artçı sarsıntıların kişilerin psikolojik durumunu olumsuz etkilediğini ifade eden Derman, şunları kaydetti:



'Depremler nedeniyle kişilerde sürekli bir aşırı duyarlılık, tedirgin şekilde depremi bekleme hali ortaya çıkıyor. Bu durumdaki pek çok kişi de uyuyamama şikayetiyle bize başvuruyor. Bazılarında ise nedensiz baş dönmesi gözlemlenebiliyor. Bu kişilerle tek tek görüşerek gerekli tedaviyi başlatıyoruz. Kliniğimize günde yaklaşık 100 kişi geliyor. Bunların yarısı deprem nedeniyle rahatsızlananlar.'



Deprem nedeniyle psikolojik olarak sorun yaşayanların çoğunun, günlük yaşamlarında mükemmeliyetçi özellikleriyle ön plana çıkan kişiler olduğunu belirten Derman, şöyle konuştu:



'Ayrıca, deprem ve artçı sarsıntılardan etkilenerek bize başvuran kişilerde, sorunun kaynağına yönelik doğru bilgilenme eksikliği gözlemliyoruz. Bu nedenle, vatandaşların televizyon, gazete ve internet siteleri gibi kaynaklardan depremle ilgili doğru bilgi edinmesi büyük önem taşıyor. Bu durum, depremle ilgili belirsizliği en alt düzeye indirecektir. Bu tür bireysel önlemlere rağmen yine de her an kötü bir şeyler olacak hissi gibi korkularımızı kafamızdan bir türlü uzaklaştıramıyorsak psikiyatra başvurmalıyız.'