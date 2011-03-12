Deprem, İstanbul'da olsa binaların yüzde 60'ı yıkılırdı

T24- İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Celal Şengör, Japonya’da meydana gelen depremin Türkiye’yi tetiklemeyeceğini söyledi. Şengör, "Marmara'da beklenenden 55 kat büyüklükte olan Japonya depremi İstanbul'u sallasa binaların yüzde 60'ı yıkılırdı" dedi.





Prof. Şengör ve Yard. Doç. Sinan Özeren’le birlikte Milliyet’e şunları anlattı:

“Dalgaların hızı Boeing 747 uçağı hızında, yani saatte 800 kilometre hızla geldi. Bu bölgede dreprem olması normaldir. Pasifik levhası yılda 6.8 santim Japonya’nın kuzeyinin altına giriyor. Ancak bu bölgede büyük bir sürtünme var. Yani Japonya’nın kuzeyindeki taban levhanın dalmasını bazen engelliyor. Böylece bir kilitlenme meydana geliyor. Pasifik levhası bu sürtünmeden kurtulunca da işte böylesine büyük bir deprem meydana geliyor. Bu deprem Kobe’deki depremin 50 katı, Marmara’da beklenen depremin de 55 katı büyüklüğünde bir deprem. Bu tür bir deprem Girit’in güneyi hariç bizim Türkiye’de pek görülmez. Girit de neden olur? Çünkü Afrika kıtası da Akdeniz’in altına doğru dalıyor. Bunlar dalma batma zonlarıdır. O nedenle burada da büyük bir deprem olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak bu depremin Türkiye’ye tetiklemesi mümkün değil. Mesafe çok uzak.







Türkiye’ye mesafesi uzak



Türkiye’de de tsunami üretecek faylar olduğunu biliyoruz. Çınarcık çukurluğundaki normal faylar etkili bir tsunamiye yol açabilecek durumda. 1509 depreminde meydana gelen tsunamide dalgaların surları aştığına dair kayıtlar var. O nedenle biz de büyük bir depremin ardından gelebilecek tsunamiye hazırlıklı olmalıyız. Ancak ben, 17 Ağustos depreminden sonra, yani aradan 10 yıl geçmesine rağmen gerekli derslerin alındığı kanısında değilim. Japonya’da halk deprem konusunda eğitimli, nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Ancak bizim ülkemizde jeoloji eğitimini biz üniversitelerimizde bile veremiyoruz. Çünkü dünyadan bihaber yöneticiler tarafından yönetiliyoruz ne yazık Daha geçen yıl Meclis Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı, 2000 yılında söylemesi gereken şeyi 10 yıl sonra 2010 yılında söyledi. 10 yıl önce yapılan araştırmadan 10 yıl sonra haberi oldu. Türkiye’de böyle büyük bir depremin yol açacağı felaketi düşünmek bile istemiyorum. 1999’dan bu yana bizi yöneten kafalarda hiç bir değişiklik yok.”