T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Deprem erken uyarı sistemi modernize ediliyor

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, mevcut ve halen çalışmakta olan deprem erken uyarı sistemini modernize ediyor

26 Haziran 2012 12:56

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından temin edilen donanımla İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı sistemi kısmen yenileme çalışması başlatıldı. Yenileme sayesinde kapasite artırımı da sağlanmış olacak.

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), mevcut ve halen çalışmakta olan İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi’ni teknolojik gelişmeler ışığında modernize ediyor.

İstanbul Deprem Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yapılacak yenileme çalışmaları ile deprem sonrasında acil hasar ve olası can kaybı tahminlerinin İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne iletilmesinin sağlanması ve Kandilli Rasathanesi veri depolama sisteminin Hasdal’daki İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi’nde bir yedeğinin oluşturulması hedefleniyor.

Donanım alımları tamamlanmak üzere olan projenin Temmuz 2012’de kurulum işlemleri başlayacak. Ekim ayı sonunda tüm istasyonların kurulumları tamamlanarak operasyonel olarak hizmet verecek hale getirilmiş olacak. 

İPKB tarafından temin edilen donanımla mevcut İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı sistemi kısmen yenilenerek kapasite artırımı sağlanacak. Sistem, İstanbul’un doğu ve batı bölgelerine doğru genişletilecek. Geliştirilecek yeni bir yazılım vasıtası ile de deprem sonrası hasar tahminleri daha doğru ve hızlı olarak İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne aktarılacak.

Ayrıca Marmara Bölgesi’nde olan depremleri çözümlemek amacı ile verilerin gerçek zamanlı olarak İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (İstanbul AFAD) aktarılması ve deprem değerlendirme sisteminin kurulması sağlanacak.

Bu kapsamda acil durumlarda değerlendirme yapmak amacı ile Kandilli Rasathanesi’nde işler durumdaki çözümleme sisteminin bir kopyası İstanbul AFAD’da  oluşturulacak. Sistem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından işletilecek.

Diğer taraftan İstanbul’da bulunan kritik yapılara (Önemli köprüler, havaalanları, hastane ve diğer lojistik öneme haiz idari yapılar gibi) yerleştirilmiş bulunan ve yerleştirilecek kuvvetli yer hareketi kayıt cihazlarının sayılarının artırılması, elde edilen verilerin deprem acil müdahale ve erken uyarı sistemine dahil edilmesi ile deprem sonrasında bu yapı ve tesislerin hasar ve kullanılabilme durumları ile ilgili bilgilerin ilgili makamlara daha hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesi de mümkün olacak.

ETİKETLER

depremerken uyarı sistemiafadistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24