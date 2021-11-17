Deprem: Düzce'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

TSİ 15:40'ta merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,0, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 5,3 olarak açıkladı.

Deprem; İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre depremle birlikte Düzce ve Bolu'da insanlar sokaklara döküldü.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevine çıkarıldı.

Kentte şu ana kadar herhangi bir hasara rastlanmadı.

Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.

BBC Sarsıntının merkez üssünün Düzce olduğu açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası ilk açıklamasında, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1460955074063216641

Soylu, depremin ardından ekiplerin saha taramasını sürdürdüğünü açıkladı.

Düzce Valisi Atay: İlk bilgilere göre can kaybı yok

Düzce Valisi Cevdet Atay, depremde ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını söyledi.

DHA'ya konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü da "Kötü bir haber yok" dedi.

Özlü, "Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şu ana kadar kentte olumsuz bir gelişme yaşanmadığını duyurdu.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1460954174183591948