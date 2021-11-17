Deprem: Düzce'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil birçok ilde hissedildi
Depremin büyüklüğünü AFAD 5,0, Kandilli Rasathanesi 5,3 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı" dedi.
17 Kasım 2021 17:22
TSİ 15:40'ta merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,0, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 5,3 olarak açıkladı.
Deprem; İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre depremle birlikte Düzce ve Bolu'da insanlar sokaklara döküldü.
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevine çıkarıldı.
Kentte şu ana kadar herhangi bir hasara rastlanmadı.
Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası ilk açıklamasında, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.