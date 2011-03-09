-''DEPREM DEDE'' KAYGILANDIRDI RİZE (A.A) - 09.03.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, ''Bu aralar Türkiye'de 6'nın üstünde bir deprem olursa bana sürpriz olmaz'' dedi. Işıkara, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen, ''Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi ve Afet Zararlarını Azaltma Programı'' çerçevesinde geldiği Rize'de, din görevlilerine brifing verdi. Türkiye'de deprem gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Işıkara, şunları söyledi: ''Türkiye'de ortalama saatte bir deprem oluyor. Ülkemizde ayda bir 5, senede bir 6 büyüklüğünde deprem oluyor. Erzincan depremi birinci yılını doldurdu. Bu aralar Türkiye'de 6'nın üstünde bir deprem olursa bana sürpriz olmaz. Size de sürpriz olmaması lazım. Burada bir gerçek var. İstatistik bunu gösteriyor. Yedi sekiz yıl ara ile yedinin üzerinde büyüklükte depremler olabiliyor. Onun için artık bizim için 'deprem olacak mı' sualini kafamızdan atmamız, 'deprem olacak' gerçeğini kabul etmemiz lazım. Bu ülkede saatte bir deprem oluyorsa bunu sormanın anlamı yok. Bu gerçekle birlikte yaşamalıyız.'' Din görevlilerinin toplumun en çok dinlediği kesim olduğunu anlatan Işıkara, ''Din adamının toplum üzerinde büyük saygınlığı var. Bu bilgileri din adamlarının belli aralıklarla toplumla paylaşması gerekiyor. Din adamları toplumun bilgilendirilmesi açısından çok önemli. Ben de zaman zaman cuma namazları öncesi vaaz veriyorum. Ayetlerle deprem gerçeğini anlatıyorum'' diye konuştu. Konuşmasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler de okuyan Işıkara, toplantının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.