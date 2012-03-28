Deprem Dede Balyoz klasöründen çıktı

Balyoz davasının, ek delil dosyalarında yer alan seminere ait ses kayıtlarının çözümleri, 2003 yılında, darbe planı yapıldığı iddia edilen 1’inci Ordu Komutanlığı’ndaki seminere sivil isimlerin de katıldığını gösterdi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, 16 numaralı klasörün 181’inci sayfasında, “kaset 6”dan kamuoyunun “Deprem Dede” olarak bildiği, eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara çıktı.

Tartışılan konu olası İstanbul depremi öncesi ve sonrası alınacak tedbirler. Seminerde söz alanlardan biri de dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ali Cafer Akyüz. Akyüz’ün konuşmasından, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna’nın da seminerde olduğu anlaşılıyor.

Seminerde söz alan son sivil ise İl Kriz Yönetimi’nde görevli jeoloji mühendisi Erkan Akol. Sunumların ardından ses kaydı, bir askerin katılımcıları yemeğe davet etmesiyle son buluyor.

Deprem tedbirlerini konuştuk

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, o gün yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “1’inci Ordu Komutanlığı’na ilk olarak, Hilmi Özkök’ün görev yaptığı dönemde davet edildik. Ondan sonra her yıl davet sürdü. Seminerde siviller 1 gün bulunurdu. O yıl, deprem öncesi ve sonrası alınması gereken tedbirler konusunda fikirler tartışıldı. Eksiklikler masaya yatırıldı.

Bizim bulunduğumuz zaman diliminde askeri konular konuşulmadı. Bu seminerler son derece faydalıydı. Hatta ben o yıllarda yaptığım bir açıklamada, ‘Depreme en hazırlıklı kurum TSK’dır, 1’inci Ordu’dur’ demiştim. Mesela o yıllarda Boğaz Köprüsü’nün ve viyadüklerin sağlamlaştırılması kararı o seminerlerde alınmıştı. Sonrasında bu yapıldı.”