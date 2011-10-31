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Yaşam

Deprem çocuklarına 15 bin oyuncak BURSA (A.A)

31 Ekim 2011 15:09

-Deprem çocuklarına 15 bin oyuncak BURSA (A.A) - 31.10.2011 - Oyuncakçılar Derneği (OYDER), başlattığı kampanya çerçevesinde toplanan 15 bin adet oyuncağı, Kurban Bayramı öncesinde, deprem felaketinin yaşandığı Van'daki çocuklara gönderecek. OYDER Başkanı Ahmet Alioğlu,  Van'da yaşanan depremin Türk milletini derinden üzdüğünü söyledi. Bölgeye destek konusunda adeta seferber olunduğunu ve yardım çağrısına oyuncakçılar olarak sessiz kalmadıklarını ifade eden Alioğlu, deprem çocuklarına oyuncak gönderilmesi için başlattıkları kampanyaya dernek üyesi firmaların yoğun destek verdiğini anlattı. Alioğlu, çocuklara, depremi biraz olsun unutturacak oyuncakları Kurban Bayramı öncesinde göndermeyi planladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Üyelerimizin desteğiyle 15 bin adet oyuncak topladık. Bebek, otomobil, kamyon ağırlıklı kız ve erkek çocuklara yönelik oyuncakları Van'da işbirliği yaptığımız Türk Kızılayı dağıtacak. Oyuncaklar, Çarşamba günü yola çıkacak ve bayram öncesinde çocukların ellerinde olacak. Van'daki çocukların yüzünü biraz olsun güldürebilirsek, onlara depremin acısını biraz unutturabilirsek ne mutlu bize.''

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