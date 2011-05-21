-DEPREM BÖLGESİNE SBS VE LYS ÇADIRI SİMAV (A.A) - 21.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesindeki çadırkentte çadır dershane kurularak, LYS ve SBS'ye girecek öğrencilere kurs verilmeye başlandı. Depremin ardından kurulan çadırkente yerleştirilen vatandaşların ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çadırkentte kurulan iki ayrı çadırda, depremzede ailelerin öğrenci çocukları için LYS ve SBS'ye hazırlanmaları amacıyla kurs verilmeye başlandı. Öğretmenler tarafından ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen kursa, çok sayıda öğrenci katıldı. Öğretmenler, hasar gören evlerine giremeyen ailelerin çocuklarının sınavda geri kalmaması amacıyla açılan kursların, öğrencilere katkısı olacağını ifade ettiler. "Çadırkurs"a katılan Simav Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Sercan Bütün, sınava hazırlandıkları dönemde depremin meydana geldiğini belirterek, depremin ardından mağdur olduklarını, kurulan çadırda ders çalıştıklarını söyledi. Sınava az zaman kaldığına dikkati çeken Bütün, "Deprem bizi çok kötü etkiledi. Moralimiz bozuldu. Yetkililerden bize ek puan vermelerini istiyoruz" dedi. Lise öğrencisi Uğur Kutluer de depremin ardından Simav kent merkezinde kimsenin kalmadığını, sınava çok az bir zaman kaldığını ve morallerinin de bozuk olduğunu dile getirerek, iki gündür ders çalışamadıklarını, oluşturulan kursun derslerine yardımcı olacağına inandığını ifade etti. Lise öğrencisi Kübra Ateş de büyük bir deprem geçirdiklerine işaret ederek, "Çadırlarda kalıyoruz. Eve girilemiyor. Uyku zaten yok. Çökmüş durumdayız. 15-20 gün sonra sınavımız var. Çalışmadığımız ders konuları da bulunuyor. Simav'ın doğal afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Böylece belki ek puan alabiliriz" diye konuştu. -PROF. DR. IŞIKARA- Depremin ardından kurulan çadırkentte incelemelerde bulunan Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğünün 5.9'dan fazla olduğuyla ilgili çok sayıda dedikodunun ortalıkta gezdiğini belirtti. Işıkara, şunları söyledi: "Depremin büyüklüğü 5.9'dur ama Simav'da şiddeti 8'dir. 5.9 büyüklük, ortaya çıkan enerjidir, 8 olan ise şiddettir. Örneğin Marmara Depremi'nde ortaya çıkan enerji 7.4, şiddetiyse 10'dur. bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Depremden sonra 7-8 gün boyunca artçı şoklar devam edebilir. Artçı şoklar, ana depremin bir derece altında olabilir. Yöre halkı da artçı şoklara alıştı. Bunun ötesindeki dedikodulara itibar edilmemeli." İlçede incelemelerde bulunduğunu dile getiren Işıkara, "Okul binalarında zarar gördüm. İlçedeki okullar yıkılmalı ve yeniden inşa edilmeli. Simav'da yapılaşma çok kötü. Buna rağmen Simav çok şanslı. Deprem en az hasarla atlatılmış" dedi.