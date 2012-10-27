Deprem bölgesinde yaşayanların yarısı evine güvenmiyor!

Türkiye'de deprem bölgesinde yaşayanların yüzde 50'sinin evine güvenmediği ortaya çıktı.

1'inci derece deprem bölgesinde bulunan 32 ilde 4 bin 285 kişiyle yapılan ankette, halkın yüzde 80'inin kentsel dönüşümü desteklediği, yüzde 50'sinin de yaşadığı eve güvenmediği ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 75'inin zorunlu deprem sigortası yaptırmadığı ortaya çıktı.

Halkın yüzde 76'sının evinin zemin etüdünü yaptırmadığı, yüzde 75'inin de evinin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmadığı belirlendi.

Ankette, kentsel dönüşüm projesine destek yüzde 80 oranında çıkarken, halkın yüzde 41'i yaşadığını binanın depreme dayanıksız çıkması durumunda kira yardımı alarak boşaltabileceğini, yüzde 23,3'ünün de evini derhal boşaltabileceğini söyledi. Yine ankete katılanların yüzde 85'i evini depreme karşı kontrol ettirmek istediğini ifade etti.

Olası bir depremde evinin yıkılabileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 50'ye ulaşarak, halkın evine güvenmediği ortaya çıktı.