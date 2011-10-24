Deprem bölgesinde yarın yağış var

T24

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgede bugün 13-15 derece olan gündüz sıcaklığı, gece 0-2 derece arasında seyredecek.Bölgede yarın başlayacak yağışın çarşamba gününden itibaren etkisini artırması, hava sıcaklığındaki azalmayla birlikte hafta sonu da dahil olmak üzere özellikle bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinin yarın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.26 Ekim Çarşamba günü yağışların etkisini artırarak bölge genelinde devam etmesi, yağışla birlikte hava sıcaklığının da 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.27 Ekim Perşembe günü bölgede yağışın etkisini sürdürmesi, yağışların hava sıcaklığındaki azalmayla birlikte genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, gece saatlerinde kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Bölgede cuma günü ve hafta sonunda da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi, yağışların genellikle yağmur ve karla karışışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.