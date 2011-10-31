-Deprem bölgesinde son durum ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van depreminde bugün saat 12.00 itibariyle 601 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon lira ödenek gönderdiği belirtildi. Açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılan yardım kampanyasında 24 milyon 500 bin lira nakdi yardım toplandığı ifade edildi. Açıklamaya göre, 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 37 Türk Hava Yolları, 40 askeri ve 18 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 95 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 9 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 12 uçakla hava köprüsü kurulurken, sevkıyat devam ediyor. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürüyor. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'nin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynırın üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Ayrıca, Batman ilinde bulunan 260 adet konteynırın bakım ve onarımı için Başkanlığımızca Batman Valiliğine 600 bin TL ödenek gönderilmiştir. Onarımı süren 260 konteynır ile Kocaeli Valiliğince yaptırılan 100 konteynır daha bölgeye gönderilecektir. Toplam 4 bin 446 arama-kurtarma, bin 796 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 653 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 173 ambulans, 6 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 143 jeneratör, 77 projektör, 141 wc-duş konteynırı, 44 bin 164 çadır (9 bin 436'sı yurt dışı), 109 genel maksat çadırı, 60 prefabrik ev, 15 yaşam konteynırı, 2 bin 310 Mevlana evi, 165 bin 531 battaniye, bin 179 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 915 katalitik soba, 5 bin 792 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir.'' -Uluslararası yardımlar- Başkanlık tarafından havayolu ile gelecek uluslararası yardımların kabulü için Erzurum'un lojistik merkez olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliği görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca uluslararası yardım kabul merkezi olarak belirlenen Erzurum Havaalanı'nın kapasite aşımı durumunda Askeri Havaalanı'nın alternatif havaalanı olarak kullanılması planlanmıştır. Uluslararası yardımlar kapsamında ülkemize Azerbaycan 140 kişilik arama-kurtarma ekibi, bin 250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 adet mutfak malzemesi, Fransa 490 çadır, BM OCHA 400 çadır, Rusya 284 çadır, Kazakistan 60 çadır, 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba, Ukrayna 4 genel maksat çadırı, Mısır 300 çadır, İrlanda 564 çadır, İsviçre 200 çadır, 800 battaniye, 133 soba, İsrail 15 adet yaşam konteynırı, Cezayir 900 çadır, Ermenistan 193 çadır, Belçika 380 çadır, 20 genel maksat çadırı, Katar 2 bin 500 battaniye, 580 çadır, Japonya 500 çadır, İsveç 273 çadır, İtalya 200 çadır, İngiltere bin 144, Romanya 100 çadır, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 500 çadır, bin battaniye, İspanya 329 çadır, Pakistan 132 çadır, Avusturya 32 çadır, 16 soba göndermiştir. Karayoluyla gelen uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur.'' Deprem bölgesinde, 3 öğün sıcak yemek dağıtıldığı, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevkinin sürdüğü belirtildi. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzedelere psikososyal destek verilmesi için bölgeye 30 sahra çadırı gönderildiği ifade edilen açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yaptığı kaydedildi. Arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, ilgili bakanlıkların afet ve acil durum merkezlerinin ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirilen açıklamada, şu bilgi verildi: ''Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Van Merkezde enkaz çalışmaları tamamlanmış olup, Erciş ilçesinde kalan 2 enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 637, 3 ile 4 arasında değişen 850, 4 ile 5 arasında değişen 108 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere, bölgede toplam bin 769 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''