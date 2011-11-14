-Deprem bölgesinde soğuk etkili oluyor VAN (A.A) - 14.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde mevsim normallerinin çok altında, eksi 15 dereceye ulaşan soğuk bir gece yaşandı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deprem bölgesi Van'da kasım ayına göre oldukça soğuk günler yaşanıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında bu yıl erken soğuyan Van'ın uzun yıllar (1975-2010) en düşük sıcaklık ortalaması 0 derece civarında görülürken ortalama sıcaklık ise kayıtlarda 4,5 olarak geçiyor. Van'da en düşük kasım ayı sıcaklığının 7 Kasım 1973'de eksi 14,8 olarak ölçüldüğü belirtiliyor. Bir iki gündür aşırı soğukların yaşandığı Van ve Erciş'te hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. Dün hava sıcaklığının 2 derece olduğu Erciş'te, gece hava sıcaklığı eksi 15'i buldu. Son yılların en soğuk gecelerinden birinin yaşandığı ilçede çatılarda buz sarkıtları oluştu, yollarda buzlanma ve don meydana geldi. Meteorolojik verilere göre, Van'da bugün en düşük sıcaklık eksi 11, en yüksek sıcaklık ise 1 derece olacak. Yarın ve çarşamba günü ise bölgede karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının yarın en düşük eksi 4, en yüksek 4 derece olacağının tahmin edildiği, çarşamba günü ise en düşük eksi 1, en yüksek 6 derece olmasının beklendiği bildirildi. -Yaşlı ve çocuklara iyi bakılması uyarısı- Van Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, çadırda yaşayan yaşlı ve çocuklara özellikle iyi bakılması ve hava şartlarına göre giyinilmesi uyarısında bulundu. Şu ana kadar bölgede nezle ve grip dışında soğuktan kaynaklanan hastalığa rastlanmadığını ifade eden yetkililer, sağlık personeli olarak 24 saat kendilerine ulaşılabileceğini kaydetti. Yetkililer, sağlık ekiplerinin çadır kentler başta olmak üzere tüm kentte gün boyunca gezerek soğuktan etkilenenleri tedavi ettiklerini söyledi.