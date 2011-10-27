T24 LogoT24 Logo
Politika

Deprem bölgesinde olacaklar ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 22:17

-Deprem bölgesinde olacaklar ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, depremin meydana geldiği Van'da CHP'li milletvekillerinin bulunması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgedeki milletvekilleriyle sürekli temasta olarak yaşanabilecek aksaklıklara anında müdahale ederek görevlendirme yapması kararlaştırıldı. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, MYK'da öncelikli olarak Van'da meydana gelen deprem ile sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar ve yardımlar konusunun değerlendirildiği kaydedildi.  Bölgeye giden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin gözlemlerini MYK toplantısında dile getirdiklerinin kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi: ''Değerlendirmeler sırasında, Van depremi nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarına dikkati çekilerek, öncelikle acıların dindirilmesi, yaraların sarılması ve kayıpların karşılanması, depremzede vatandaşlarımızın insani koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınması gereken önlemler değerlendirildi. Bu arada CHP'li belediyelerin ve CHP örgütlerinin depremin ilk anından bugüne kadar bölgeye yardım için ellerinden gelen her çabayı gösterdiği ve katkıda bulunduğu, MYK üyeleriyle CHP milletvekillerinin yanı sıra, CHP Gençlik ve Kadın Kollarının yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geceli gündüzlü deprem bölgesinde çalıştığı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla özel uçak kiralanarak bölgeye gönderilen acil kurtarma heyetinin de depremzedelere yardıma devam ettiği belirtildi.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24