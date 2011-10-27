-Deprem bölgesinde olacaklar ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, depremin meydana geldiği Van'da CHP'li milletvekillerinin bulunması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgedeki milletvekilleriyle sürekli temasta olarak yaşanabilecek aksaklıklara anında müdahale ederek görevlendirme yapması kararlaştırıldı. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, MYK'da öncelikli olarak Van'da meydana gelen deprem ile sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar ve yardımlar konusunun değerlendirildiği kaydedildi. Bölgeye giden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin gözlemlerini MYK toplantısında dile getirdiklerinin kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi: ''Değerlendirmeler sırasında, Van depremi nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarına dikkati çekilerek, öncelikle acıların dindirilmesi, yaraların sarılması ve kayıpların karşılanması, depremzede vatandaşlarımızın insani koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınması gereken önlemler değerlendirildi. Bu arada CHP'li belediyelerin ve CHP örgütlerinin depremin ilk anından bugüne kadar bölgeye yardım için ellerinden gelen her çabayı gösterdiği ve katkıda bulunduğu, MYK üyeleriyle CHP milletvekillerinin yanı sıra, CHP Gençlik ve Kadın Kollarının yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geceli gündüzlü deprem bölgesinde çalıştığı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla özel uçak kiralanarak bölgeye gönderilen acil kurtarma heyetinin de depremzedelere yardıma devam ettiği belirtildi.''