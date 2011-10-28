-Deprem bölgesinde ilk Cuma Namazı ERCİŞ (A.A) - 28.10.2011 - 7.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Van'ın Erciş ilçesinde depremzedeler, sarsıntının ardından ilk Cuma Namazını parklarda çadır, mescitlerde ve hasar görmemiş camilerde kıldı. Depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin aralıksız çalıştığı Erciş'te, başta Kara Yusuf Paşa Camisi olmak üzere vatandaşlar Cum Namazı için parklar, enkazların önü, çadır mescitlere akın etti. Depremde yaşamının yitirenler için dua eden vatandaşlar, Türkiye'nin farklı yerlerinden bölgeye yardım gönderenlere teşekkür ederek, bölgede yaşanan depremde hasar gören camilerin onarımı için destek istedi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü Sevgi Apartmanı karşısında bulunan Van Yolu Camisi'nde yıkılma riski nedeniyle Cuma Namazı kılınmasına izin verilmedi. Caminin 1976 yılındaki depremde hasar gördüğü için yıkıldığını anımsatan vatandaşlar, caminin 1987 yılında yeniden inşa edildiğini belirtti. Caminin son depremde ise minaresi yıkıldı ve abdesthanenin bulunduğu zemin kat ile caminin bazı bölümleri hasar gördü.