-Deprem bölgesinde bayram heyecanı VAN (A.A) - 05.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan depremzedeler arife gününü alışveriş telaşıyla geçirirken, çadır kentlerde yaşayanlar da bayram tıraşı oldu. Depremzedelerin çadırlarını ziyaret eden Türk Kızılayı gönüllüleri de vatandaşlara ''bayram hediyesi'' verirken, çadır kentlerde de bayram namazı için ''çadır mescit''ler kuruldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı ilçe merkezindeki az hasarlı kimi iş yeri sahipleri Kurban Bayramı öncesinde dükkanları açarak, işlerinin başına geçti. Çok sayıda depremzedenin ise açık buldukları dükkanlardan bayramlık kıyafet, tatlı ve lokum aldıkları gözlendi. Kimi depremzedeler ise enkaza dönen binaların arasında kurbanlık satışı yaptı. Alışverişe çıkan kimi vatandaşların yüzlerinde, yakınlarını kaybetmenin hüznüyle yaşadıkları acı yansırken, kimileri de buruk bir bayram telaşı yaşadıklarını belirtti. Herşeye rağmen hayatın devam ettiği mesajını veren vatandaşlar, ''Depremde yakınlarımızı kaybettik ve onların acısını hala yaşıyoruz. O yüzden bayram telaşını buruk yaşıyoruz. Depremden olumsuz etkilenen çocuklarımıza hayatın devam ettiğini göstermek için bayram alışverişi yapıyoruz'' dedi. -Çadır kentlerde ücretsiz tıraş- Bu arada Türk Kızılayı tarafından Erciş'te kurulan 3 çadır kentte hizmet veren berberler vatandaşları ücretsiz olarak tıraş etti. Bayram tıraşı olmak için sabırsızlanan bir çok kişi de sıranın kendilerine gelmesi için sabırsızlıkla bekledi. Türk Kızılayı yetkilileri, depremzedelerin kalıcı konutları yerleşinceye kadar çadır kentlerde ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. İlçe merkezindeki 3 çadır kentte bulunan 351 çadırda yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan Türk Kızılayı görevlileri çadır kentlerde depremzedelerin bayram namazı kılması için ''çadır mescit''ler kuruldu. -Bayramlıklar Türk Kızılayı'ndan- Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün boyunca depremzedelere hem bayramlık gıda, hem giyim, hem de çeşitli kurumlardan gelen özel bayramlık hediyelerin dağıtıldığını söyledi. Beşiktaşlı taraftarların gönderdiği kıyafetler ile atkı ve eldivenlerin de dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan Taşlı, ''Türk Kızılayı bu sene kurbanlarını Et Balık Kurumunun Van Entegre Tesislerinde kesiyor. Taze et kutusu hazırlıyoruz ve onları 20 bin aileye dağıtacağız. Ayrıca et pişirme durumu olmayan, çadır kentlerde yaşayanlara da lokum dağıtacağız. Çadır kentlerde de pişireceğimiz bayram kavurması ve pilavları ikram edeceğiz'' dedi. Taşlı, Trabzonspor'un da gönderdiği yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştığını ve dağıtımının gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.