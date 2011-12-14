Deprem bölgesi hurda araçlarla doldu

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Erçiş Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Elbir:''Depremin hafta sonu yaşanması nedeniyle apartmanların yakınlarına park edilen araçların çoğu kullanılmaz hale geldi'' (fotoğraflı-görüntülü)Mustafa Çiftçi / Durmuş Genç - Van'ın Erçiş ilçesinde deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan 500'e yakın araç tamir için sanayiye getirilirken, 300 aracın da hurdaya ayrıldığı öğrenildi.Erçiş Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Erciş'in ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.Erciş Sanayi Sitesi'nde hasar oluşan araçların tamiri için yoğun mesai harcandığını belirten Elbir, ''Enkazların altında kalıp hurdaya ayrılan araçların hasar tespit tutanakları tutulup sigorta şirketlerine gönderilirken, maddi hasar oluşan araçların tamiri için yoğun mesai harcanıyor. Depremin hafta sonu yaşanması nedeniyle apartmanların yakınlarına park edilen araçların çoğu kullanılmaz hale geldi'' diye konuştu.500'e yakın hasarlı aracın sanayiye tamir için getirildiğini vurgulayan Elbir, sözlerini şöyle sürdürdü:''Şu ana kadar sanayi sitesine gelen 300'e yakın araçta pert olmuş halde. İlk günden bu yana hala evlerin önünde bekleyen hasarlı araçlar var. Enkazların altında çıkarılmayı bekleyenler bulunuyor. Hurda araçlar Kırıkkale, İzmit ve İzmir'deki hurda alım merkezlerine gönderilerek kiloyla satılıyor. Hurda alım merkezlerine giden araçlar önce evrak kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra aracın ağırlığı için kantara çıkıyor. Burada kilosuna göre ücret ödendikten sonra kesim alanına götürülüp, motor ve şanzımanı arabalardan ayrılıyor.''Araçlarının parçalanmasının ardından preslendiğini ifade eden Elbir,''Preslenen parçalar demir çelik fabrikalarında inşaat demiri, köşebent olmak üzere kamyonlara yükleniyor. Hurdaya giden araçların genelinin içi enkazlarda dolmuş durumda. Biz hurda merkezlerine göndermeden önce araçların içerisindeki tuğlaları ve enkazları temizliyoruz'' şeklinde konuştu.Mehmet Elbir, Erciş Sanayi Sitesi'nde deprem nedeniyle zarar gören 184 iş yerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.