-Deprem bölgesi daha da soğuyacak ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Deprem bölgesi Van'da, yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Hava sıcaklığı bölge genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deprem bölgesinde yarın yağışın etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gündüz saatlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın bölge genelinde 2 ila 4 derece azalması, günün en yüksek hava sıcaklığının 6 ila 9, gece ise eksi 2 ila artı 2 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 28 Ekim Cuma günü de bölgede yağışın etkisini azaltarak devam edeceği, gündüz saatlerinde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. 29 Ekim Cumartesi günü ise bölgede sabah ve öğle saatlerinde hafifleyerek devam edecek yağışın akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.