Deprem bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy: Bahsedildiği gibi 8 büyüklüğünde bir deprem riski söz konusu değil ancak göller bölgesindeki alana dikkat etmeli!

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremine ilişkin olarak dikkati çeken açıklamalarda bulundu. “Bahsedildiği gibi 7,2-7,5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil” diyen Prof. Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6.5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi. Üşümezsoy, "Ancak olacak deprem için göller bölgesindeki alana dikkat etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

Sabah gazetesinden Koray Taşdemir’e konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, şunları kaydetti:

“Deprem de İstanbul için adeta bir Godot oldu”

"Godot'yu Beklerken isimli bir roman vardı, orada herkes Godot'u bekliyordu, deprem de İstanbul için adeta bir Godot oldu. Marmara'yı boydan boya bir fay kat edecek, 8,1 büyüklüğünde deprem olacak, büyük felaket gibi söylemlerde bulundular. O zaman ben Marmara'yı boydan boya kat eden bir fay olmadığını söyledim. Bu fay bir ucu İzmit'te bir ucu Saroz'da olarak anlatılıyor ve spekülasyon yapılıyordu. Bu spekülasyonların arkasında onların jeolojik bir çalışmaları, jeolojik bir formasyonları yoktu. Bu tez iki yıl kadar sürdü ve birçok makale yazdılar ama sonra onları çöpe attılar."

“Sadece kağıt üzerinden söylemleri böyle spekülatif oluyor”

"Biz o zaman orta sırtı kesen, Tekirdağ'a doğru giden dümdüz bir fay olmadığını, fayların parçalı olduğu söyledik. Onların bu iddiaları tutmayınca bu kez yeni araştırma gemisi getirdiklerini söylediler ve 7,4'lük bir deprem beklediklerini açıklamaya başladılar. Zamanla onlar da çöpe atıldı. Son olarak risk taşıyan fayın Yeşilköy-Bakırköy açıklarından Silivri Çukuru'na kadar uzanan 70 kilometrelik bir hat olduğunu bunun da 7,2'lik deprem oluşturacağını söylüyorlar.

Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. 8,1'den 7,5'e sonra da 7,2'ye düştüler. Ne Armutlu Yarımadası dağları ne Kapı Dağlar ne de Istranca ne de Kocaeli Dağları'nda bir tane çekiç vurmamış bir taşı mikroskopta incelemeyip taştaki değişmeleri takip etmemiş kimseler sadece kağıt üzerinden söylemleri böyle spekülatif oluyor. Ben de ‘hayır’ diyorum o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Özet olarak söylüyorum ki Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6,5 olacaktır."

"Göller bölgesindeki kötü zemine dikkat"

Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru'nda olacak deprem sonrasında İstanbul'da en fazla etkilenecek alanlar için ise şehrin batı yakasını işaret etti:

"Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere Avcılar hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor."