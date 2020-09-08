Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'dikkatli olun' dedi, deprem açısından riskli bölgeyi açıkladı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge'de meydana gelen depremin ardından bir açıklama yaparak uyarıda bulundu.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 km olarak açıklandı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar az önce Malatya, Pütürge-Sahilköy’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF’ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Bu tweetin ardından bir de şekil gönderiyorum."