Deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

HDP’nin deprem komisyonu kurulması önerisi ile CHP'nin depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için verdiği önergeler Genel Kurul’da AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), depremlerde can kayıplarının en aza indirilmesi, yaralanma ve engelli kalma durumlarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Genel Kurulu’na araştırma önergesi sundu.



Milli Gazete'nin haberine göre; önerge üzerine HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Elazığ’da gerçekleşen depremin etkisinin geniş bir alanı etkilediğini belirterek, “Türkiye deprem riski ile karşı karşıya olan bir ülke. Depremle ilgili 3 aşama var. Birincisi depremden önce atılması gereken adımlar, ikincisi deprem sırasında yapılması gerekenler, üçüncüsü ise depremden sonra yapılması gerekenler.

"Paralar nerede diye sorduğumuzda vatan hainliği ile suçlanıyoruz"

17 Ağustos depreminde büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Önlemlerin alınmasını sağlamak üzere o dönem özel iletişim vergisi adı altında bir vergi getirildi ve sürekli hale getirildi. Bu vergi ile şuanda ülkemizde 65 milyar üzerinde paranın toplandığı biliniyor. Bu parayı ne yaptınız diye sorduğumuzda neredeyse yürütme tarafından vatan hainliği suçlaması ile karşı karşıya kalıyoruz. Binaların kaçak ve ruhsatsız yapılması için zemin hazırlanıyor. Acilen bir komisyon kurulmalı, deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair bir araştırma komisyonuna ihtiyaç var” dedi.

İYİ Partili Türkkan: Toplanma alanlarına AVM diktiniz

HDP’nin önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1999 Marmara Depremi’nin Türkiye’ye önemli dersler verdiğini söyleyerek, “99 depremi, bunun bir felaket olduğunu ve önlem alınması gerektiğini öğretti. O dönem koalisyon hükümeti çok ciddi önlemler aldı, deprem vergisi diye bir vergi koydu.



496 deprem toplama alanları yaptı. Ama siz iktidar olduktan sonra sizin iştihanızı kabarttı bu alanlar. Bu alanlara rant gözüyle baktınız. Bunların 419’una AVM diktiniz. Mesela Zorlu AVM deprem toplama alanıydı, Zaman Gazetesi de deprem toplama alanıydı. Bunları yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. Bu iş siyaset üstü bir iş” sözleriyle partilerin araştırma önergelerine evet oyu vermesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP'li Şeker: Takdiri ilahi diyerek bu işten kurtulamazsınız

CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise önerge hakkında şunları söyledi: "Bir vatandaşı daha kaybetme lüksümüz yok. AKP-MHP milletvekilleri Ankara’daki depremi hissetmiyorlar. Sizi buraya insanlar işinizi yaparsanız diye gönderdi.



1999 depreminden sonra para toplandı. Bu para ile ne yapılabilirdi? 1 milyonun üzerinde konut yapılabilirdi, insanlar barınabilirdi. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız bu deprem paralarını, bunun hesabını verin diyor halk. Takdiri ilahi diyerek bu işten kurtulamazsınız. Kendinizi de ülkeyi de kurtaramayacaksınız. Bunu önlemenin yolu bilim insanlarına kulak vereceksiniz. Bu önergeler lütfen olumlu oy verin. Bu halka karşı borcunuzu ödeyin."

Konuşmalar ardından yapılan HDP’nin önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedilirken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP olarak önergeyi usul ve teknik nedenlerden dolayı reddettiklerini ileri sürdü.

CHP’nin olası depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için verdiği araştırma komisyonu önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.