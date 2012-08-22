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Johnny Depp 14 yıllık eşinden ayrıldı ve lezbiyen Amber Heard'le birlikte

Depp ile Vanessa Paradis'in 13 yaşında bir kızı ve 9 yaşında bir oğlu var

22 Ağustos 2012 16:52

Hollywood'un ünlü oyuncusu Johnny Depp eşi Vanessa Paradis'ten ayrıldığını açıkladı ve lezbiyen Amber Heard ile birlikte olduğu iddia edildi.

ABD'li oyuncu evli olmamasına rağmen servetinin yarısını Vanessa Paradis'e verecek. Hollywood'da avukatlık yapan ve ünlü aktörün durumunu değerlendiren Robert Nachshin, "Evli olsalardı zaten Depp servetinin yarısını vermek zorundaydı" dedi. Depp'in basın temsilcileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, ünlü oyuncunun Paradis ile evliymiş gibi servetinin yarısı olan 282 milyon TL'yi ödeyeceği söyleniyor.

Ünlü oyuncu Depp'in, geçtiğimiz zamanlarda lezbiyen olduğunu açıklayan Amber Heard ile birlikte olduğu iddia edildi. Johnny Depp ve Amber Heard ikilisi 'The Rum Diary' filminde beraber rol almışlardı.

Depp eşi Paradis ile 1998 yılında 'Dokuzuncu Kapı' filminde tanıştı ve 14 yıl birlikteliğini devam ettirdi. Depp'in eşinden sıkıldığı ve artık duygularını kaybettiği için ayrılmak istediği söyleniyor.

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