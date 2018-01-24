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Spor

Deportivo'da Emre Çolak krizi; idmandan kovuldu!

Deportivo Teknik Direktörü Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarına ve performansına tepki gösterdi

24 Ocak 2018 03:42

Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, idmandan kovuldu.

Deportivo Teknik Direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarına ve performansına tepki gösterdi.

İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.

Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi.

Daha sonra 26 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.

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