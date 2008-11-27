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Yaşam

Depolar kaç liraya doluyor?

Akaryakıt son bir ayda yapılan indirimlerin, otomobil sahiplerine 8-22 YTL arasında tasarruf sağladığı bildirildi

27 Kasım 2008 02:00

Akaryakıt ürünlerinde son bir ayda yapılan indirimlerin, otomobil sahiplerine 8-22 YTL arasında tasarruf sağladığı bildirildi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkan Muhsin Alkan yaptığı açıklamada, ham petrol ve döviz fiyatlarındaki düşüşün, pompa fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

Ham petrolün varil fiyatının 24 Ekim'de 62,51 dolar olduğunu, bunun bugün 48,87 dolara gerilediğini ifade eden Alkan, ''Son bir ay içerisinde yapılan indirimlerle, 24 Ekim'de 3,13 YTL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,85 YTL'ye düştü. Buradaki fark 28 YKr.
97 oktanlı benzinde de fark aynı oranda. 24 Ekim'de 2,85 YTL olan motorin pompa fiyatı ise 2,65 YTL'ye geriledi, motorindeki fark ise 20 YKr'' dedi.

Bazı çevreler tarafından ''akaryakıtta düşüş yapılmıyor'' şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını savunan Alkan, petrol fiyatlarının dünya piyasalarına endeksli olduğunu ve düşüşlerin yansıtıldığını söyledi.

24 Ekim-27 Kasım  arasındaki indirimlerden sonra  araç modeli ve depo hacimlerine göre depo dolum maliyetli şöyle:

Araç modeli - Depo hacmi - Yakıt cinsi - Dolum maliyeti

Volkswagen Passat - 70 litre - (95 oktan) 199,50 YTL

Fiat Albea 1.2 -  55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL

Renault Clio - 40 litre - (motorin) 106,00 YTL

Ford Focus - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL

Toyota Avensis - 60 litre - (95 oktan) 171,00 YTL

Renault Megane - 60 litre - (95 oktan) 171,00 YTL

Honda Civic - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL

Peugeot 307 - 60 litre - (motorin) 159,00 YTL

Peugeot 407 - 65 litre - (motorin) 172,25 YTL

Renault Broadway - 45 litre - (95 oktan) 128,25 YTL

Doğan SLX - 45 litre - (95 oktan) 128,25 YTL

Mercedes 500 SL - 80 litre - (95 oktan) 228,00 YTL

Mercedes 500 SL - 80 litre - (motorin) 212,00 YTL

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