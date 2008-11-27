Depolar kaç liraya doluyor?

Akaryakıt ürünlerinde son bir ayda yapılan indirimlerin, otomobil sahiplerine 8-22 YTL arasında tasarruf sağladığı bildirildi



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkan Muhsin Alkan yaptığı açıklamada, ham petrol ve döviz fiyatlarındaki düşüşün, pompa fiyatlarına da yansıdığını söyledi.



Ham petrolün varil fiyatının 24 Ekim'de 62,51 dolar olduğunu, bunun bugün 48,87 dolara gerilediğini ifade eden Alkan, ''Son bir ay içerisinde yapılan indirimlerle, 24 Ekim'de 3,13 YTL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,85 YTL'ye düştü. Buradaki fark 28 YKr.

97 oktanlı benzinde de fark aynı oranda. 24 Ekim'de 2,85 YTL olan motorin pompa fiyatı ise 2,65 YTL'ye geriledi, motorindeki fark ise 20 YKr'' dedi.



Bazı çevreler tarafından ''akaryakıtta düşüş yapılmıyor'' şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını savunan Alkan, petrol fiyatlarının dünya piyasalarına endeksli olduğunu ve düşüşlerin yansıtıldığını söyledi.



24 Ekim-27 Kasım arasındaki indirimlerden sonra araç modeli ve depo hacimlerine göre depo dolum maliyetli şöyle:



Araç modeli - Depo hacmi - Yakıt cinsi - Dolum maliyeti



Volkswagen Passat - 70 litre - (95 oktan) 199,50 YTL



Fiat Albea 1.2 - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL



Renault Clio - 40 litre - (motorin) 106,00 YTL



Ford Focus - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL



Toyota Avensis - 60 litre - (95 oktan) 171,00 YTL



Renault Megane - 60 litre - (95 oktan) 171,00 YTL



Honda Civic - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL



Peugeot 307 - 60 litre - (motorin) 159,00 YTL



Peugeot 407 - 65 litre - (motorin) 172,25 YTL



Renault Broadway - 45 litre - (95 oktan) 128,25 YTL



Doğan SLX - 45 litre - (95 oktan) 128,25 YTL



Mercedes 500 SL - 80 litre - (95 oktan) 228,00 YTL



Mercedes 500 SL - 80 litre - (motorin) 212,00 YTL



