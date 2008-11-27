Depolar kaç liraya doluyor?

Akaryakıt ürünlerinde son bir ayda yapılan indirimlerin, otomobil sahiplerine 8-22 YTL arasında tasarruf sağladığı bildirildi
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkan Muhsin Alkan yaptığı açıklamada, ham petrol ve döviz fiyatlarındaki düşüşün, pompa fiyatlarına da yansıdığını söyledi.
Ham petrolün varil fiyatının 24 Ekim'de 62,51 dolar olduğunu, bunun bugün 48,87 dolara gerilediğini ifade eden Alkan, ''Son bir ay içerisinde yapılan indirimlerle, 24 Ekim'de 3,13 YTL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,85 YTL'ye düştü. Buradaki fark 28 YKr.
97 oktanlı benzinde de fark aynı oranda. 24 Ekim'de 2,85 YTL olan motorin pompa fiyatı ise 2,65 YTL'ye geriledi, motorindeki fark ise 20 YKr'' dedi.
Bazı çevreler tarafından ''akaryakıtta düşüş yapılmıyor'' şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını savunan Alkan, petrol fiyatlarının dünya piyasalarına endeksli olduğunu ve düşüşlerin yansıtıldığını söyledi.
24 Ekim-27 Kasım arasındaki indirimlerden sonra araç modeli ve depo hacimlerine göre depo dolum maliyetli şöyle:
Araç modeli - Depo hacmi - Yakıt cinsi - Dolum maliyeti
Volkswagen Passat - 70 litre - (95 oktan) 199,50 YTL
Fiat Albea 1.2 - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL
Renault Clio - 40 litre - (motorin) 106,00 YTL
Ford Focus - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL
Toyota Avensis - 60 litre - (95 oktan) 171,00 YTL
Renault Megane - 60 litre - (95 oktan) 171,00 YTL
Honda Civic - 55 litre - (95 oktan) 156,75 YTL
Peugeot 307 - 60 litre - (motorin) 159,00 YTL
Peugeot 407 - 65 litre - (motorin) 172,25 YTL
Renault Broadway - 45 litre - (95 oktan) 128,25 YTL
Doğan SLX - 45 litre - (95 oktan) 128,25 YTL
Mercedes 500 SL - 80 litre - (95 oktan) 228,00 YTL
Mercedes 500 SL - 80 litre - (motorin) 212,00 YTL