Depolar artık hidrojenle dolacak

Japon otomobil üreticilerinden Honda, hidrojenle çalışan ilk modeli FCX Clarity’yi görücüye çıkardı. İlk bakışta standart bir sedan olarak görünen Clarity’yi sınıfındaki diğer araçlardan hidrojen ve elektrikle çalışan motoru ayırıyor.

İlk etapta 200 adet üretilecek olan Clarity, sadece ABD’nin Kaliforniya eyaletinde leasing yoluyla satışa sunulacak. Hidrojen doldurma istasyonlarının varlığı sebebiyle bu eyaleti tercih ettiklerini söyleyen Honda yetkilileri, aracın sene sonuna doğru Japonya’da da piyasaya sunulacağını ifade ettiler.



Alternatif arayışı



Artan benzin fiyatlarının kaçınılmaz olarak alternatif aramaya ittiği otomobil endüstrisi uzun bir süredir petrol bazlı yakıtlar yerine hidrojen ve elektrik gibi enerjiler üzerinde çalışıyor. Honda hidrojenle çalışan araç üretiminde bir ilki gerçekleştirirken, rakibi Toyota son birkaç yıldır hem benzin hem de elektrikle çalışan modeli Prius ile başarılı satış rakamları yakalamış durumda.

