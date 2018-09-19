Depodaki yangında 400 ton pamuk zarar gördü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesindeki Tariş Pamuk Kooperatifi\'ne ait pamuk alım deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 400 ton pamuğun zarar gördüğü ve 1 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Güllübahçe Mahallesi\'ndeki pamuk alım depolarında, dün saat 19.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pamukların yanmaya başladığını gören depodaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen bir kepçe operatörüne, sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. Gece geç saatlerde ise tamamen söndürüldü. Ancak depoda bulunan 400 ton pamuğun zarar görerek kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedenin araştırıldığı kaydedildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangın haberini alan Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ve yönetim kurulu üyeleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Özer, yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, Güllübahçe\'de yaklaşık 1 hafta önce pamuk alımlarına başladıklarını ve depoda yaklaşık 400 ton pamuk bulunduğunu söyledi.



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