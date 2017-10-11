Depodaki operasyonda sahte içki ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir depoda sahte olduğu belirlenen 1375 şişe rakı, viski ve votka ele geçirildi. Sahte içkiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, içki kaçakçılığına yönelik geçen pazartesi günü bir depoya operasyon yaptı. Bir kişi, operasyonda gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, ünlü markaların isimlerinin yazılı olduğu 1375 şişe bandrolsüz rakı, viski ve votka ele geçirildi. Yapılan incelemede el konulan içkilerin tamamının sahte olduğu anlaşıldığı belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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