Depodaki 22 bin liralık zeytinyağını çaldılar

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesinde Mustafa Karataş\'a (59) ait, bidonlar içinde bulunan 22 bin TL değerindeki zeytinyağı depodan çalındı.

Olay, Altınözü\'ne bağlı Altınkaya Mahallesi\'nde zeytin üreticisi Mustafa Karataş\'ın deposunda meydana geldi. Karataş\'ın bahçesinde yetiştirdiği zeytinlerini sıkıma göndererek, elde ettiği zeytinyağını tuttuğu deposuna sabaha karşı hırsız girdi. Piyasa değeri 22 bin TL\'yi bulan 1,5 tonluk zeytinyağı çalındı. Hırsızlık olayını sabah depoya geldiğinde fark edip, jandarmaya başvuran Mustafa Karataş, 2 yıllık emeğinin bir gecede çalındığını söyledi. Karataş, \"2 yıldan beri kendi bağımızdan, bahçemizden elde ettiğimiz mahsulümüzden çıkan zeytinyağını depomuzda saklıyordum. Daha önce de mahallemizde bu tür hırsızlıklar meydana geliyordu. Benim de yaklaşık 1.5 tonluk zeytinyağım çalındı. Benim malım gitti. Başkasının canı yanmasın\" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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