T24 LogoT24 Logo
Gündem

Depoda intihar etti

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde arıcılık yapan Adnan Kınteş (25), kendisini evlerinin arkasında bulunan deponun tavanına asarak yaşamına son verdi

07 Ocak 2018 04:29

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde arıcılık yapan Adnan Kınteş (25), kendisini evlerinin arkasında bulunan deponun tavanına asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. Arıcılık yapan Adnan Kınteş, evlerinin arkasındaki depoda, kendisini iple tavana astı. Malzeme almak için depoya giren yakınları, Kınteş\'i fark edip, asılı olduğu yerden indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Kınteş\'in hayatını kaybettiği belirlendi. 
Çevresinde neşeli biri olarak tanınan Kınteş\'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna, buradan da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHAMUĞLA BodrumAdnan KınteşOlaysaatYalıçiftlik MahallesiArıcılıkMalzemeKınteşBodrum Devlet HastanesiMuğla Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24