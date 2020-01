Depocuydu, fabrikatör oldu

Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Mega Sanayi Sitesi\'nde, 8 ay önce, 800 metrekarelik alanda 8 kişi ile vitaminli hayvan yemi üretimine başlayan Abbas Atabey, günlük 22 tonluk üretim ile hem iç hem de dış piyasada markalı ürünlerini satmaya başladı. Atabey, \"Bu işe 2000 yılında bir firmada depo görevlisi olarak başladım. Sonra ilaç mümesilliği yaptım aynı firmada. Bölgede bu alanda bir ihtiyaç olduğunu farkettim. Irak ve Suriye\'ye yönelik ihracatımız oldu\" dedi.

Şanlıurfa karayolunun 20\'nci kilometresindeki Pirinçlik köyü karşısında faaliyet gösteren Mega Sanayi Sitesi\'ndeki 800 metrekarelik alanda üretime başlayan fabrikada, Diyarbakır\'ın yerli yem ürünleri üretiliyor. 8 kişinin istihdam edildiği fabrikada, yurt dışından getirilen hammadeler burada işlenerek, çeşitli vitamin katkılı, kanatlı ve kanatsız hayvan yemi olarak ürünler haline getiriliyor. Burada paketlenen ürün çeşitleri, daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin bütün kentlerine gönderiliyor.

Terör olayları nedeniyle bölgedeki besiciler daha önce Gaziantep, Konya, İstanbul ve Bursa\'daki fabrikalardan vitamin katkılı yem alırken, Diyarbakır\'da Abbas Atabey, 8 ay önce kurduğu fabrika ile vitaminli hayvan yemleri üretmeye başladı. Gaziantep, Adana ve Bursa\'ya bayilik verdiklerini belirten Abbas Atabey, kısa sürede ürettikleri yemlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. 2000 yılında bir firmada depo görevlisi olarak işe başladığını anlatan Atabey, \"Sonra ilaç mümesilliği yaptım aynı firmada 2013 yılına kadar. Çalıştığım sıralarda, bölgede bu alanda bir ihtiyaç olduğunu farkettim. Irak ve Suriye\'ye yönelik ihracatımız oldu. Bölge illeri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'daki bütün illere, Gaziantep\'e, Adana ve Bursa\'ya da bayilik verdik. Ama, Gaziantep\'e verdiğimiz bayi, Kahramanmaraş ve Hatay\'a, Adana bayisi Osmaniye ve Mersin\'e, Bursa bayimiz de Denizli ve Balıkkesir başta olmak üzere çevredeki illere ürünlerimizi satıyor. Tam kapasite ile çalıştığımız günlerde 22 ton üretim yapıyoruz. İhracat yaptığımız dönemlerde yetiştiremiyorduk bu yüzden çift vardiya ile çalışmak zorunda kaldık. Aylık 500 tonluk üretim yapabiliyoruz. Şu an 8 kişi istihdam ediyoruz ama beklediğimiz bir makinemiz var eğer o da gelirse yaklaşık 18-20 kişi çalışacak, üretimimizde de 8 ton artış olacak. Büyük yem bayileri, veteriner klinikleri, besi çiftliklerine, bu işi yapan, hayvancılıkla uğraşan her kesime hitap ediyoruz. Kanatlı hayvan çiftliklerine de ürünlerimizi gönderiyoruz\" dedi.

FABRİKADA HER TÜRLÜ YEM ÇEŞİDİ ÜRETİLİYOR

Son 8 ay içerisinde Suriye ve Irak\'a önemli ölçüde yem satışı yaptıklarını da anlatan Atabey, \"Katkılı vitamin ve iz mineraller içerikli üretime başladık. Türkiye\'de malesef katkı ham maddesi üreten firma yok. Bu nedenle ilaçların tamamında yurt dışına bağımlıyız. Biz de şu anda aracı firmalardan alıyoruz. Ancak ileri dönemde biz de direk yurt dışından hammade teminine gideceğiz. Yalama kovası üretiyoruz. Hayvanları sakinleştirmek için, yazın hayvanlara sinek yaklaşmaması için sinek savar yalama kovası gibi ürünlerimiz var. Ayrıca normal yalama kovası da var. Vitamin ve mineral açısından besleyici oluyor bu aynı zamanda. Mide düzenleyici ürünlerimiz de var. Yine büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için sıvı mineraller ve vitaminlerimiz de var. Her ortamda yetişen kanatlılar için vitamin tozumuz mevcut. Ayrıca yalama taşı da üretiyoruz. Vitamin mineral katkısı yapıp, renklendiriyor ve pazara sunuyoruz. Arı vitamin ve mineralleri de üretiyoruz\" diye konuştu.

\'DİYARBAKIR MARKASINI KABUL ETTİRMEK ZOR OLDU\'

Diyarbakır markalı bir ürünü iç ve dış piyasaya sunmanın ve kabul ettirmenin çok zor olduğunu da söyleyen Abbas Atabey, \"Diyarbakır adı geçince bile bize sırtını çevirenler oldu. Ama Allah\'a çok şükür, bugün Doğu ve Güneydoğu\'nun tamamına ve batıdaki birçok kentte ürünlerimiz satılıyor. Depo görevlisi olarak başladığım sektörde şimdilik küçük bir fabrika açtık. Bölge besicileri başta olmak üzere ülkemizdeki besicilerden de büyük bir ilgi ve destek gördük. Bu kalite ile besicilere verdiğimiz güven esasına göre üretimimiz devam edecek\" diye konuştu.



